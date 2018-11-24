"Dün sıçrama yaptığımız yerleri bugün almak mümkün"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur. Yeter ki imkansız olduğunu düşünmeyelim. Dün sıçrama yaptığımız yerleri bugün almak, bugün sıçrayacaklarımızı da yarın almak mümkün." dedi.

Torun, bir otelde düzenlenen "CHP Yerel Seçim Bölge Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, belediyeciliği herkesten iyi bildiklerini, bu konuda tam donanımlı olduklarını söyledi.

"Nasıl belediyecilik yaparız?" sorusunun cevabını aramadıklarını belirten Torun, "Aradığımız şey, nerede hata yapıyoruz da Türkiye'nin en başarılı belediyeleri bizdeyken bu kanıtlanmış belediyecilik başarımızı Türkiye'nin dört yanına anlatamıyoruz? Yoksa bu işi en iyi CHP'li belediyeler biliyor. BM kriterlerine göre hazırlanan INGEV'in ilçeler raporunda, en gelişmiş belediyeler listesinin üst sıraları CHP'li belediyelerle dolu." diye konuştu.

CHP'li belediyelerle gurur duyduklarını dile getiren Torun, şöyle devam etti:

"İşte bugün Bursa'dayız. Bir zamanların yeşil Bursa'sı... Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi' diye andığı güzel Bursa'da. Soruyorum, o yeşil nerede? Bursa'nın bağrına saplanan bu betondan hançerlerin, burada işlenen şehircilik cinayetinin bir bedeli olmayacak mı? Olacak, olacak ama bunun için hep birlikte mücadele etmek gerek. Mücadeleden kastım, kendimizi doğru anlatmak. Biz kendimizi anlatırsak, olacak."

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