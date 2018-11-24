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"Dün sıçrama yaptığımız yerleri bugün almak mümkün"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 13:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur. Yeter ki imkansız olduğunu düşünmeyelim. Dün sıçrama yaptığımız yerleri bugün almak, bugün sıçrayacaklarımızı da yarın almak mümkün" - "Lale devri bitti, kır çiçeklerinin devri başlıyor. Önümüz mart, martın sonu bahar. O bahara varmak için eğriyi, doğruyu da konuşmak gerek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur. Yeter ki imkansız olduğunu düşünmeyelim. Dün sıçrama yaptığımız yerleri bugün almak, bugün sıçrayacaklarımızı da yarın almak mümkün." dedi.

Torun, bir otelde düzenlenen "CHP Yerel Seçim Bölge Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, belediyeciliği herkesten iyi bildiklerini, bu konuda tam donanımlı olduklarını söyledi.

"Nasıl belediyecilik yaparız?" sorusunun cevabını aramadıklarını belirten Torun, "Aradığımız şey, nerede hata yapıyoruz da Türkiye'nin en başarılı belediyeleri bizdeyken bu kanıtlanmış belediyecilik başarımızı Türkiye'nin dört yanına anlatamıyoruz? Yoksa bu işi en iyi CHP'li belediyeler biliyor. BM kriterlerine göre hazırlanan INGEV'in ilçeler raporunda, en gelişmiş belediyeler listesinin üst sıraları CHP'li belediyelerle dolu." diye konuştu.

CHP'li belediyelerle gurur duyduklarını dile getiren Torun, şöyle devam etti:

"İşte bugün Bursa'dayız. Bir zamanların yeşil Bursa'sı... Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi' diye andığı güzel Bursa'da. Soruyorum, o yeşil nerede? Bursa'nın bağrına saplanan bu betondan hançerlerin, burada işlenen şehircilik cinayetinin bir bedeli olmayacak mı? Olacak, olacak ama bunun için hep birlikte mücadele etmek gerek. Mücadeleden kastım, kendimizi doğru anlatmak. Biz kendimizi anlatırsak, olacak."
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- "Lale devri bitti, kır çiçeklerinin devri başlıyor"

Torun, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki başarılı belediyeciliğin kentin genelinde de olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Açıklanmış adaylarından biri Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, pırıl pırıl iyi bir partilidir. Ondaki Balıkesir sevgisi, CHP belediyeciliğiyle bir araya geldiğinde neler olacağını düşündükçe mutlu oluyorum. Edremit, Erdek ve Manyas'ı 2014'te başka partilerden nasıl aldıysak, Balıkesir'i de alacağız. Türkiye'nin sanayi bölgesi Kocaeli'de hiç belediyemiz yok. Bu, çok üzücü. Onca işçinin, emekçinin yaşadığı bölge, sosyal demokrat belediyeciliği hak ediyor. Dilovası'nda, Gölcük'te 2009'dan 2014 seçimine yaşanan hızlı yükselişler gösteriyor ki olacak. Yalova'yı nasıl aldıysak, 2014'te oylarımızı 7,5'ten 41,5'e çıkardığımız Termal ilçesini de alacağız. Bilecik'e, Kütahya'ya, Düzce'ye, Sakarya'ya borcumuz var."

CHP belediyeciliğini sabırla tane tane anlatmak gerektiğini ifade eden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur. Yeter ki imkansız olduğunu düşünmeyelim. Dün sıçrama yaptığımız yerleri bugün almak, bugün sıçrayacaklarımızı da yarın almak mümkün. Birileri rantın, talanın, üç kuruş çıkar için kentleri yaşanmaz hale getirmenin peşinde koşabilir. Halkı 'Niye bunu görmüyorsun?' diye suçlamak, bizim işimiz değil. Bizim işimiz, talanın değil, halkın yanında olduğumuzu sabırla anlatmak. Vaktimiz giderek daralıyor ama enerjimiz yüksek. Çünkü bir yandan ekonomik kriz, bir yandan yaşanamaz hale gelen kentler, bizi göreve çağırıyor."

Torun, "Lale devri bitti, kır çiçeklerinin devri başlıyor. Önümüz mart, martın sonu bahar. O bahara varmak için eğriyi, doğruyu da konuşmak gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştay, daha sonra basına kapalı devam etti.

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