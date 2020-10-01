Dün TV kanalları reyting savaşı verdi! 30 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

30 Eylül Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 30 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 30 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları açıklanmadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM HANGİ PROGRAMLAR YAYINLANDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek vakit geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba akşamı hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?

Dün Show TV'de akşam kuşağında Ali Sunal'ın izleyiciyi kahkahaya boğan ekibi ile birlikte sunduğu Güldür Güldür Show programı seyircisinin karşısına çıktı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'un sunumuyla " Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeseli izleyicisiyle buluştu. Programın ardından Bayern Münih- B.Dortmun maçı yayınlandı.