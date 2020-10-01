Dün TV kanalları reyting savaşı verdi! 30 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

30 Eylül Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 30 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 30 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları açıklanmadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek vakit geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba akşamı hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?
Dün Show TV'de akşam kuşağında Ali Sunal'ın izleyiciyi kahkahaya boğan ekibi ile birlikte sunduğu Güldür Güldür Show programı seyircisinin karşısına çıktı.
Kanal D'de akşam kuşağında ise oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'un sunumuyla " Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeseli izleyicisiyle buluştu. Programın ardından Bayern Münih- B.Dortmun maçı yayınlandı.
Star Tv'nin akşam kuşağında Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in başrollerinde oynadığı "Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi izleyicisinin karşısına çıktı.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve Sen Çal Kapımı dizisi yayınlandı.
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Ölümcül Makineler filmi seyirciyle buluştu.
TRT1'de akşam kuşağında Cem Akyoldaş'ın yönetmenliğini yaptığı Benim Adım Melek dizisi yayınlandı. Ardından da yeni dizi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun tekrarı seyirciyle buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Ye yarışması, akşam kuşağında ise Masterchef Türkiye ekranlara geldi.
30 Eylül akşamı TV'de yayınlanan programın sonuçları açıklandı. Totalde ilk beşe giren programlar listesi şöyle;
Totalde Fox TV'de yayınlanan sevilen dizi, Sen Çal Kapımı ilk sırada yer aldı.
İkinci sırada yine Fox TV yer aldı. Fatih Portakal'dan boşalan koltuğa oturan Selçuk Tepeli, Fox TV Ana Haber Bülteni ile ikinci sırada yer aldı.
Üçüncü sırada ise yine Fox TV yer aldı. Sen Çal Kapımı dizisinin özet bölümü totalde üçüncü sıraya yerleşti.
Dördüncü sırada TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yer aldı.
Beşinci sırada ATV'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu.
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