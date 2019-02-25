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Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

DAĞ-DER tarafından düzenlenen toplantıya katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yerel demek, hizmet demek.

DAĞ-DER tarafından düzenlenen toplantıya katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yerel demek, hizmet demek. AK Parti demek, hizmet belediyeciliği demek. Bizler hizmet üretiyoruz. Bu hizmetlerimizin karşılığında halkımız bize oy veriyor” dedi.
Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi’ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen toplantıya dağ bölgesindeki köylerin muhtarları ve köy derneklerinin başkanları katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan’ın da yer aldığı toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Başkan Dündar, “Bizim ilçemizde dağ yöresinden birçok vatandaşımız yaşıyor. Bizler dağ yöresindeki ilçe belediyelerine araç yardımı gibi bir takım desteklerde bulunduğumuzda aslında bir nevi kendi vatandaşımıza da hizmet götürmüş oluyoruz. Köylerimizin gelişmesi ve canlanması lazım. Bence Bursa’nın köyleri gelişmeye en müsait yerler. 30 yıl önce Türkiye’nin yüzde 70 nüfusu köylerde yaşıyordu. Şimdi nüfusun yüzde 85’i şehirde yaşıyor. Böyle bir durum olunca da üretimde azalma oluyor ve sebze-meyve fiyatları artış gösteriyor” dedi.
"Köyde yaşamayı cazip hale getirmeliyiz"
Bundan sonraki süreçte köyleri cazibe merkezi haline getirecek çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Dündar, “Köylerimizle sıkı diyalog içerisinde olmalıyız. Diyaloğun kuvvetli olması için köylere ulaşımın kolay olması lazım. Bizim en uzak köyümüz 55 kilometre uzaklıktaki Büyükdeliler Köyü. Büyükdelilerin yarısından fazlası merkezde oturuyor. Köyde yaşayan vatandaşlarımız, sabah otobüs veya minibüsle işe gidip, akşam yeniden köyüne dönebilmeli. Bunu sağlamalıyız. Tüm ileri düzeydeki zengin ülkelerde halk köylerde yaşam sürüyor. Ancak o ülkelerde köylere ulaşım oldukça rahattır. Bizim bence bundan sonraki süreçte ana politikamız bu olmalıdır. Planlı bir şekilde hizmetler üretip köylerimizi ulaşılabilir ve yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Günümüzde emekli olan insanların yeniden köye döndüğünü görüyoruz. Bu da iyi bir gelişme. Ancak köyden kente göçün önüne geçip, köyde yaşamayı daha cazip hale getirmemiz lazım. Dağ bölgesinde yer alan Dağakça Köyü, Osmangazi Belediyemize bağlı. Yaklaşık iki bin nüfusa sahip. Bu köyümüze meydan ve hizmet binası yapmak adına 2 trilyon kaynak kullandık. Her köye mutlaka bir hizmetimiz olmuştur. Bu hizmetleri daha da arttıracağız. Dağdan kaçmak değil, dağa doğru gitmemiz lazım” diye konuştu.
"Hizmetlerimiz karşılığında bize oy veriyorlar"
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere de değinen Başkan Dündar, “İnşallah önümüzdeki yerel seçimler Osmangazi ve Bursa adına hayırlı olur. Milli bütünlüğün sağlandığı, güçlü bir yönetimin çıktığı seçimler olmasını diliyorum. Yerel demek, hizmet demek. AK Parti demek, hizmet belediyeciliği demek. Biz hizmet yaparak ayakta duruyoruz. Biz de ideoloji yok. Söz de laf yok. Bizler hizmet üretiyoruz. Bu hizmetlerimizin karşılığında halkımız bize oy veriyor” ifadelerini kullandı.
"Bizde hizmete para var"
Bizlere çok iş yaptığımız ancak bu işleri anlatamadığımız yönünde eleştiriler oluyor. Biz de reklama para yok. Bu konuda eleştireceklerse eleştirsinler. Bizler halkımızın parasını en etkin en verimli şekilde kullanıp, israf etmeden hizmete dönüştürüyoruz. Bu yüzden Osmangazi Belediyesi, kurumsal yapısı en güçlü, bütçesi en güçlü belediye. Bu gücümüz sayesinde bizler dağ ilçelerine yardım gönderebiliyoruz. Bu güçlü yönetim ile inşallah önümüzdeki dönemde de hizmetlerimizi devam ettireceğiz. inşallah yeni dönemde de köylerimiz için hizmetler üreteceğiz. Ben inanıyorum ki köylerimiz için planlı bir şekilde çalışmalar yürütürsek, 5 yıl sonunda köylerimizi çok daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

Dündar: "AK Parti demek hizmet demek”

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