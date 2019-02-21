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Dündar, AK Parti Osmangazi SKM’yi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalara başlayan AK Parti Osmangazi Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Dündar, AK Parti Osmangazi SKM’yi ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalara başlayan AK Parti Osmangazi Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Seçim Koordinasyon Merkezi’nde kurulan birimleri inceleyen ve Seçim Koordinasyon Başkanı Mustafa Ateş’ten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Dündar, yerel seçimlere dönük planlı ve disiplinli bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Dündar, “Bizler de SKM’nin belirlediği programlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi’yi karış karış geziyoruz. SKM’nin programları doğrultusunda, seçime kadar en verimli şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart’ta emeklerimizin neticesinde başarılı sonuçlar elde edeceğiz” dedi.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de, “Seçim Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Başkanımızın ziyareti bizleri güçlendirmiştir. Bundan sonra da gerek sahada gerekse diğer alanlarda seçim çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bir aile olarak başarı sağlayacağımızdan endişemiz yoktur” diye konuştu.

Dündar, AK Parti Osmangazi SKM’yi ziyaret etti

Dündar, AK Parti Osmangazi SKM’yi ziyaret etti

Dündar, AK Parti Osmangazi SKM’yi ziyaret etti

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