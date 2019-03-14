HABER

Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, DAĞ-DER tarafından düzenlenen ‘Danışık Gecesi’ne katılarak oyunlara eşlik etti.Orhaneli- Keles-Büyükorhan-Harmancı ve Osmangazi’ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞ-DER) tarafından düzenlenen ‘Danışık Gecesi’nde dağ köylerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Dündar, büyük ilgi gördü.

Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde oynadı

Seçim çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, DAĞ-DER tarafından düzenlenen ‘Danışık Gecesi’ne katılarak oyunlara eşlik etti.
Orhaneli- Keles-Büyükorhan-Harmancı ve Osmangazi’ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞ-DER) tarafından düzenlenen ‘Danışık Gecesi’nde dağ köylerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Dündar, büyük ilgi gördü. DAĞ-DER Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya, kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti. mustafa Dündar da, Osmangazi’nin farklılıkları bir arada barındıran büyük bir ilçe olduğunu belirterek, “Bu bizim bir zenginliğimiz. Bu zenginliğimizin paylaştıkça çoğalacağına inanıyoruz. DAĞ-DER, Bursa’nın lokomotifi olan güçlü bir dernek. Belediye olarak biz de bu yapılarla birlikte güçlüyüz. Birçok faaliyeti birlikte yapıyoruz. Hep birlikte Bursa’yız, Osmangazi’yiz. Birbirimizi seviyor ve destekliyoruz. Rabbim, bu birliğimizi daim eylesin” dedi.
Gecede, dernek üyeleri ve yöre insanıyla sohbet eden Başkan Dündar, daha sonra sahneye çıkıp oynanan oyunlara eşlik etti.

Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde oynadı

Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde oynadı

Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde oynadı

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Adliye inşaatı devam ediyorAdliye inşaatı devam ediyor
Sürüden kaçan keçi ve oğlağını jandarma bulduSürüden kaçan keçi ve oğlağını jandarma buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç adam intihar için çıktı ama o anlarda akıllara bakın hangi soru takıldı!

O intihar için çıktı ama akıllardaki soru bambaşkaydı!

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.