Dündar: “Köylerimiz câzibe merkezi hâline geldi”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avdancık ve Seçköy kırsal mahallelerini ziyaret etti. Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin sorumluluk alanına girmesiyle birlikte köylerin câzibe merkezi hâline geldiğini ifade etti.

Osmangazi Belediyesi’nin sorumluluk alanına girmesinin ardından birçok hizmetin adresi olan köylere gezilerini sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avdancık ve Seçköy kırsal mahallelerini ziyaret etti. Başkan Dündar, her iki mahalleyi ziyareti sırasında bir araya geldiği vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar ile sohbet edip mahallelerdeki sıkıntılara ve vatandaşların taleplerine kulak veren Dündar, kendisine iletilen talepleri tek tek not alarak, ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılacağını söyledi.

Ziyaretine ilk olarak Avdancık Mahallesi ile başlayan Dündar, köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin sıkıntılarını ve taleplerinin dinleyen Dündar, Avdancık’a yapılacak hizmetler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Seçköy Mahallesi’ne yaptığı ziyarette de mahalle meydanındaki kıraathanenin bahçesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Dündar, he iki mahalleden de vatandaşların duaları ile ayrıldı.

Osmangazi sınırları içerisinde yer alan 27 köyün 2014 yılında çıkarılan Bütünşehir Yasası’nın ardından mahalle statüsüne geçerek Osmangazi Belediyesi’nin sorumluluk alanına girdiğini hatırlatan Dündar, “Bizler 2014 yılından önce sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen her yıl gerçekleştirdiğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz köy kınası ve düğünü ile köylerimize çeşitli hizmetler götürdük. Sorumluluk alanımıza girmesiyle birlikte de yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Köylerimize park ve spor sahaları inşa ettik. Hizmet binaları ve meydanlar yaptık. Köylerimizin yollarını yeniledik. Köylerimiz artık herkesin yaşamak isteyeceği yerler oldu. İnsanlar şehrin stresinden uzaklaşmak istediklerinde köylere kaçıyor. Yatırımlarımızla birlikte cazibe merkezi olan köylerimizde şehre göç durdu diyebiliriz. Artık insanlar şehirden köye göç ediyor. Bu da bizim köylerimiz için ne kadar önemli çalışmalara imza attığımızı gösteriyor” diye konuştu.