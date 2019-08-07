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Dündar: “Mahallelerimize en güzel hizmetleri yapacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 22 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Dündar: “Mahallelerimize en güzel hizmetleri yapacağız”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 22 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Dündar, ilçedeki ihtiyaçları ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için bu toplantıların çok faydalı olduğunun altını çizdi.
31 Mart mahallî idareler seçimlerinin ardından Osmangazi’de yeni göreve seçilen 136 mahallenin muhtarıyla gruplar hâlinde bir araya gelen Başkan Dündar, mahallelerdeki sıkıntı ve taleplere kulak veriyor. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen son istişâre toplantısında 22 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Dündar, mahallelerin meseleleri ve yapılan hizmetlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Muhtarlar ile tek tek yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Başkan Dündar, “Ne hizmet biter, ne de ihtiyaçlar. Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili sıkıntıları, sorunları ve talepleri oluyor. Seçim döneminde mahallerimizin hepsini ziyaret ettik. Kısa süre içerisinde çözebileceğimiz sıkıntılara anında müdahale ettik. Bir sıkıntı çözüldü diye orada yapılacak işler bitmez. Başka ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Önemli olan bizlerin diyalog içerisinde olmamız. Sizlerin ileteceğiniz sıkıntı ve talepleri bizler belli bir program dahilinde sırayla çözüme kavuşturacağız” dedi.
İstişâre toplantılarının yanı sıra düzenli olarak gerçekleştirdikleri mahalle ziyaretleri ile de muhtarlar ile bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade eden Başkan Dündar, “Hizmetler yapılır, ancak önemli olan bu hizmetlerin korunması. Vatandaşlar mahallelerine sahip çıkmalı. Belediye olarak bizler ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ama ne kadar çalışsak da 1 milyonluk bir ilçede birkaç bin kişinin tüm sıkıntılara anında müdâhale etmesi mümkün değil. O yüzden herkes mahallesine ve yapılan hizmetlere sahip çıkmalı. Yaşadığımız şehir, ilçe ve mahalle bizim. Şehrimizi ve mahallemizi sahiplenmek önemli. Sahiplendiğimiz oranda güzellikler ortaya çıkıyor. Osmangazi’deki bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Sizler, mahallenizdeki tespitleri bizimle paylaşıyorsunuz. Hep birlikte sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz. Hep birlikte Osmangazi’ye ve mahallelerimize hizmet yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Dündar: “Mahallelerimize en güzel hizmetleri yapacağız”

Dündar: “Mahallelerimize en güzel hizmetleri yapacağız”

Dündar: “Mahallelerimize en güzel hizmetleri yapacağız”

Dündar: “Mahallelerimize en güzel hizmetleri yapacağız”

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