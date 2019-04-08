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Dündar mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Osmangazi’de üçüncü kez belediye başkanı seçilerek tarihe geçen Mustafa Dündar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Dündar mazbatasını aldı

Osmangazi’de üçüncü kez belediye başkanı seçilerek tarihe geçen Mustafa Dündar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak resmen görevine başlayan Dündar, yeni dönemde de Türkiye ve dünyada ses getirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.
31 Mart mahallî idareler seçimlerinde Osmangazililerin güvenoyunu alarak üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Mustafa Dündar, mazbatasını alarak 2019-2024 hizmet dönemine başladı. BUSKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen törene eşi, kızı ve torunu ile birlikte katılan Dündar, mazbatasını Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mükerrem Tekintürk’ün elinden aldı. Mazbata töreninde konuşan Dündar, “Geçen 10 yıllık süreçte Osmangazi’de çok önemli çalışmalara imza attık. Türkiye ve dünyada ses getiren projelere imza attık. Vatandaşlarımız sandıkta önümüzdeki 5 yıl için daha bize yetki ve görev verdi. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız. Önümüzdeki 5 yılda onlara layık olarak görevimizi hakkıyla yerine getireceğiz” dedi.
Düzenlenen törende Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte cumhur ittifakından 27, millet ittifakından ise 18 belediye meclis üyesi de mazbatalarını aldı.

Dündar mazbatasını aldı

Dündar mazbatasını aldı

Dündar mazbatasını aldı

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