HABER
  4. Dündar, sadaka taşına para bıraktı

Dündar, sadaka taşına para bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Muradiye Camii’nde ‘sadaka taşına’ para bıraktı.Sosyal belediyecilik konusunda örnek projeler ortaya koyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ihtiyaç sahipleri için Osmanlı devrinden kalma sosyal bir projeyi de günümüzde yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Muradiye Camii’nde ‘sadaka taşına’ para bıraktı.
Sosyal belediyecilik konusunda örnek projeler ortaya koyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ihtiyaç sahipleri için Osmanlı devrinden kalma sosyal bir projeyi de günümüzde yaşattı. Başkan Dündar, Muradiye Cami’nde kıldığı cuma namazı sonrasında Osmanlı devrinde şehirlerin belirli noktalarına konulan ve İslâm dininin emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlayan sadaka taşına para bıraktı. Caminin duvarında yer alan taşa sadakasını bırakan Başkan Dündar, yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.
Osmangazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Başkan Dündar, “Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışı bize atalarımızdan geliyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projemiz olan Belediyem Benimle ekimiz ilçemizdeki 136 mahallenin tamamını geziyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ediyor. Belirlediğimiz bu vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Ancak kurumsal desteğin dışında vatandaşlarımızın şahsen yaptıkları destekler daha da önem taşıyor. Çünkü vatandaşlarımız çevresinde kimin gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu daha iyi biliyor. Komşusu tokken aç yatan bizden değildir hadîs-i şerifi sosyal hayatımızda temel teşkil eder. Mahalle kültürü, komşuluk kültürü güçlüyse ihtiyaç sahibi kalmaz. Ancak bazen insan zor duruma düşebilir ve bunu kimseye de söyleyemez. İşte bu sadaka taşları da bu durumdaki vatandaşlarımız için var. Kimseye ihtiyacını söyleyemeyen vatandaşımız sadaka taşına bırakılan sadakalardan ihtiyacı kadarını alır” dedi.
Muradiye Cami İmam Hatibi Lütfi Taşçı da sadaka taşının tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Osmanlı döneminde ortaya çıkan sadaka taşının temel anlamının önemine vurgu yapan Taşçı, “Taşın şeklinden ziyâde anlamına dikkat vermeliyiz. Bizim camimizin duvarındaki sadaka taşı, yatay olarak yer alıyor. Sadaka taşı dik durmalı düşüncesi bildirenler ve bu konuda eleştiri yapanlar olsa da bu taşın temelindeki anlayışa bakmalıyız. Zengin gizli olarak sadakasını koyacak, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadarını alacak. Bu anlayış çok önemli” diye konuştu.
Başkan Dündar, daha sonra Muradiye Külliyesi içerisindeki türbeleri ziyaret ederek dua etti.

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Antalya’da akşam güneşi içleri ısıttıAntalya’da akşam güneşi içleri ısıttı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ÇED raporu itiraz dilekçesiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ÇED raporu itiraz dilekçesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar! Tüm balıkçılar tahliye olacak

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar!

Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı! Yaralılar var

Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı!

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Komşusu bu hale getirdi! İsmini sedyede verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.