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  4. Dündar: “Şehrimiz için iş üretiyoruz”

Dündar: “Şehrimiz için iş üretiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da üyesi olduğu Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği (BATISİAD), ikinci olağan genel kurulunu yaptı.Mercure Hotel’de düzenlenen BATISİAD ikinci olağan genel kurul toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Trakya İş Adamları Derneği (TİAD) Başkanı Levent Sadık Ahmet ve iş insanları katıldı.BATISİAD’ın Bursa’nın en genç sanayici ve iş adamı derneği olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, “Güzel şehrimiz Bursa, âdetâ bir ana kucağı gibi Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ve Anadolu’dan herkesi bağrına basmış.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da üyesi olduğu Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği (BATISİAD), ikinci olağan genel kurulunu yaptı.
Mercure Hotel’de düzenlenen BATISİAD ikinci olağan genel kurul toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Trakya İş Adamları Derneği (TİAD) Başkanı Levent Sadık Ahmet ve iş insanları katıldı.
BATISİAD’ın Bursa’nın en genç sanayici ve iş adamı derneği olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, “Güzel şehrimiz Bursa, âdetâ bir ana kucağı gibi Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ve Anadolu’dan herkesi bağrına basmış. Bu kişiler, öncelikle Bursa’ya daha sonra Türkiye’ye nasıl daha fazla katkı sağlarım diye bir araya gelmiş. Bundan dolayı şehrimiz, en iyi üreten şehir olmuş. Bu anlamda bizler, faaliyetlerimizi yaparken iş adamlarını ziyaret etmeye öncelik gösteriyoruz. Yapılan üretimleri gördüğümüzde, Bursa’nın yüksek teknolojiyle iş yaptığını ve dünya pazarına girdiğine şahit oluyoruz. Bu durum bizler için kıvanç verici. Dolayısıyla belediye olarak aynı oranda ve aynı tempoda iş üretme sorumluluğunu kendimizde hissediyoruz” dedi.
Hayata geçirdikleri projelerle Bursa sınırlarını aştıklarının altını çizen Dündar, “Mahallî idarelerimiz, merkezî hükümetle birlikte ülkemizde önemli işlere imza attı. Vizyon projelerimizden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bunun en güzel örneği. İnşallah, ustalık dönemimizde Osmangazi Meydanı, Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM), Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projemiz ile yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Sizler güçlüyseniz, bizler de güçlüyüz. BATISİAD olarak neler üretebilir, insanımıza nasıl faydalı olabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü derneğimiz, Batı Trakya ile Bursa arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin artırılması adına önemli adımlar atıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmalarının ardından oylamaya geçilirken, BATISİAD’ın Yönetim Kurulu asil listesi Ahmet Er, Ali Ömeroğlu, Cihat Yusufoğlu, İbrahim İsmailoğlu, Gürcan Yılmaz, İkbal İbrahimoğlu, Salih Altuğ, Adnan Yakupoğlu, Şakir Emin, Bünyamin Terzi, Rafet Emin Demir, Süleyman Güler ve Ekrem Tuna’dan oluştu.
Toplantı sonunda Bursa turizmi ve ekonomisine katkı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Ekonomiye Değer Katanlar ödülü verildi. Başkan Dündar, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan aldı.

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