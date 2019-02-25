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Dündar: “Türkiye’nin güçlü olması Balkanlar’ın huzurlu olması demek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Dündar: “Türkiye’nin güçlü olması Balkanlar’ın huzurlu olması demek”

Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek başkanlığına yeni seçilen Bayram Kılıç ve yönetimine "hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Dündar, “Türkiye’nin siyasi ve ekonomik olarak güçlü olması, Balkanlardaki kardeşlerimizin huzurlu bir şekilde hayat sürmelerine vesile oluyor” dedi.
Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kuruluşundan açılışına kadar her aşamasında destek olduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Doğru bir hizmet varsa onu sürdürmek önemlidir. Bu derneğimiz kurularak bu günlere geldi. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz. Bu derneğin kuruluşundan önce de ben sizinle birlikteydim, şimdi de sizlerle birlikteyim. Kuruluş aşamasının her adımında sizlerin yanında yer aldım. Balkanların birçok noktasına giderek oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik. İnşallah gelmeye de devam edeceğiz” dedi.
Bursa’nın bir cazibe merkezi olduğunu ve birçok noktadan bu kente göçlerin yaşandığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Bursa, 3 kıtaya bakan bir şehir. Atalarımızdan gelen bir miras var. Bizler de bu mirasa sahip çıkıp sürdürmek zorundayız. Maalesef bazı dönemlerde ecdat yadigarı topraklarda yaşayan kardeşlerimizle kopmalar olmuş. Çok şükür şuan iyi bir dönemdeyiz. Balkanlar ile sürekli diyalog halindeyiz. Her yıl düzenlediğimiz 1. Murad Hüdavendigar’ı Anma programı kapsamında 14 yıldır Kosova’ya gidip geliyoruz. Hepimiz bir yerlerden bu şehre geldik. 1326’dan bu yana birçok insan Bursa’ya göç etmiş. Bursamızı güzelleştirip ayağa kaldırmak için mücadele veriyoruz. Bizler burada güçleneceğiz ki her tarafta güçlü olalım. Bizler güçsüz olursak Balkanlardaki kardeşlerimiz sıkıntı yaşar. Bizlerin buradaki gerek siyasi gerekse ekonomik gücü Balkanlardaki vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde oturmasına vesile oluyor. Bu birlikteliğimizi sürdüreceğiz İnşallah. 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerden daha da güçlenerek çıkıp hem Türkiye’nin güçlenmesi hem de Balkanlardaki vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımıza devam edeceğiz “diye konuştu.

Dündar: “Türkiye’nin güçlü olması Balkanlar’ın huzurlu olması demek”

Dündar: “Türkiye’nin güçlü olması Balkanlar’ın huzurlu olması demek”

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