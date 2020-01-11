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  4. Dündar Yargıtay Başkanı Cirit ve Yargıtay üyelerini ağırladı

Dündar Yargıtay Başkanı Cirit ve Yargıtay üyelerini ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay üyelerini ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay üyelerini ağırladı. Makamında ağırladığı Yargıtay Başkanı Cirit’e Osmangazi Belediyesi’nin projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra Cirit ve Yargıtay üyelerine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdirdi.
Bir dizi ziyaretler için Bursa’ya gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Belediye binası önünde karşıladığı Cirit ve Yargıtay üyelerine ilk olarak Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü gezdiren Başkan Dündar, daha sonra konuklarını makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, konuklarına Bursa ve Osmangazi ilçesi hakkında bilgiler verdi. Bursa’nın merkezinde yer alan Osmangazi ilçesinin bir bakıma Bursa demek olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Birçok tarihi ve kültürel zenginliğe sahip ilçemizi ve kentimizi güzelleştirmek adına birbirinden önemli projeleri tek tek hayata geçiriyoruz” dedi.

Cirit, Osmangazi Meydanı inşaatını merak etti
Osmangazi Belediyesi önünde yer alan şantiye alanında ne yapıldığını soran Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e orasının Osmangazi Meydanı inşaatı olduğunu söyleyen ve proje hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “ Bursa’nın ihtiyaç duyduğu meydanını kente kazandırıyoruz. Üstü meydan, altında ise 4 katlı 2000 araçlı bir otopark olacak. 40 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Osmangazi Meydanı için şu an 12 metreden aşağı doğru fore kazıklar çakılıyor. 647 tane kazık çakılacak. Kazıklar bittikten sonra da 12 metre daha ve toplamda 24 metre aşağı ineceğiz. Ondan sonra inşaat başlamış olacak. 200 milyonluk inşaat maliyeti var. Daha önce de 150 milyon kamulaştırmaya verdik” dedi.

"İlk geldiğimdeki gibi etkilendim"
Osmangazi Belediyesi’nin ilçeye değer katan diğer projeleri hakkında da konuklarına bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyelerine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdirdi. Fetih Müzesi’ni ikinci ziyareti olduğunu belirten Cirit, “O kadar muazzam bir eser olmuş ki kubbeye çıktığımda ilk sefer hissettiğim etkiyi bir kez daha yaşadım” dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca ve diğer Yargıtay üyeleri de Fetih Müzesi’ni muhteşem bir eser olarak nitelendirdi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyeleri, Fetih Müzesi’ni gezdikten sonra müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastılar.

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