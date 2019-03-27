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Dündar zirvenin eteklerinde havai fişeklerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında Küplüpınar ve Alacahırka mahallelerini gezdi.

Dündar zirvenin eteklerinde havai fişeklerle karşılandı

Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında Küplüpınar ve Alacahırka mahallelerini gezdi. Dündar, her iki mahallede de büyük coşku ve sevgi gösterileri ile karşılandı.
Dündar, seçim sayılı günler mahalle gezilerine hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi İlçesinde bulunan Küplüpınar ve Alacahırka mahallerini ziyaret eden Dündar, vatandaşın yoğun sevgisi ve havaî fişeklerle karşılandı. 31 Mart tarihindeki seçim sonrası yapmayı planladığı projeleri anlatan Dündar, vatandaşların sıkıntılarını ve mahallerindeki eksiklikleri tespit ederek, taleplere kulak verdi. Dündar, mahallelerdeki sıkıntıların en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Küplüpınar Mahallesi Merkez Camii’nde vatandaşlarla sohbet eden Dündar, caminin çevresinde kamulaştırılarak yapılan genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi. Dündar’ın mahalle ziyaretlerinde ikinci adresi Alacahırka Mahallesi oldu. Uludağ’ın eteklerinde bulunan Abdal Murat Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Dündar, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve havaî fişek gösterileriyle karşılandı. Toplanan kalabalığa hitap eden Dündar, seçimden sonrada yeni projelerin ve hizmetlerinde en kısa sürede geleceğini belirtti.

Dündar zirvenin eteklerinde havai fişeklerle karşılandı

Dündar zirvenin eteklerinde havai fişeklerle karşılandı

Dündar zirvenin eteklerinde havai fişeklerle karşılandı

Dündar zirvenin eteklerinde havai fişeklerle karşılandı

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