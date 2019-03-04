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Dündar’a davullu zurnalı karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği mahallelerde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşıyor.Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği mahallelerde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Osmangazi’de iki dönemin ardından ustalık dönemine hazırlanan Dündar, Alacahırka ve Başaran mahallelerinde seçim irtibat bürolarının açılışına katıldı. Her iki mahallede de davul ve zurnalar eşliğinde karşılanan Dündar’a gençlerin ilgisi büyük oldu. İlk olarak AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Alacahırka Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallede çalıştıklarını belirterek, “Osmangazi’en merkezinden en uç noktasına kadar hizmet götürüyoruz. Maksem’den Uludağ yoluna kadar olan bölgede en son 35 yıl önce atılan asfaltı tamamen yeniledik. Bu çalışmalarımız devam edecek. Osmangazi’yi ve Bursa’yı yenileyeceğiz” dedi.
Daha sonra Başaran Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılışına katılan Başkan Dündar, burada da meşalelerle karşılandı. Açılışta coşkulu kalabalığa hitaben konuşan Dündar, “Bursa bir cazibe merkezi. Orta Asya’dan, Balkanlar’dan, Anadolu’dan insanların koşarak geldiği bir şehirde yaşıyoruz. Bir taraftan Mardinli kardeşlerim, diğer taraftan Giresunlu kardeşlerimin yaşadığı güzel bir mahalle olan Başaran’ı tebrik ediyorum. Sizlerin bu kardeşliği, Osmangazi’ye yansıyor. Bu güzellik sürdüğü sürece bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak. Her seçim önemli diyoruz. Her seçim sonrasında AK Parti ile birlikte, ülkemiz büyüyor, Türkiye zenginleşiyor, devlet olarak güçlü hale geliyoruz. Tabii ülkenin büyümesini, devletin güçlenmesini gören düşmanlar, bizlerin başına çeşitli çoraplar örmeye çalışıyor. 15 Temmuz hain işgal girişimi, bunların en son örneği. Millet, 15 Temmuz’da tek yumruk oldu ve işgalcilere darbeyi vurdu. Bu tarihten sonra milletimiz ayağa kalktığı gibi, bundan sonraki süreçte tıpkı 1326’da olduğu gibi büyümeye devam edecek” diye konuştu.
Cumhur İttifakı’nın milletin kenetlenmesine, tek yumruk olmasına vesile olduğunu ifade eden Dündar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde bu gönül birlikteliğini yaşıyoruz. Bu seçim önemlidir, beka meselesidir diyoruz. Cumhur ittifakı olarak bu seçimi de kazanarak bu ülkenin ilerlemesine ve büyümesine hep birlikte gayret edeceğiz” dedi.

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

Dündar’a davullu zurnalı karşılama

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