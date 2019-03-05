Dündar’dan Çarşı Esnafına Ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında Nilüfer Köylü Pazarı ve Uzun Çarşı’daki esnafları ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Alan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni ziyaret eden Dündar, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. İlk olarak Nilüfer Köylü Pazarı’nı gezen Dündar, esnafın sıkıntılarını dinledi. Pazardaki sorunların giderilmesi noktasında esnaf ile fikir alışverişi yapan Dündar, vatandaşların ve esnafın önerilerini dinleyerek tek tek not aldırdı.

Çarşıdaki ziyaretine Tuz Han ve Uzun Çarşı ile devam eden Dündar’a vatandaşlar esnaf büyük ilgi gösterdi. Yeniden Osmangazi Belediye Başkanı seçilmesi yönünde dualar eden vatandaşlara teşekkür eden Dündar, seçilmesi durumunda hem çarşı bölgesi hem de tüm Osmangazi için yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin Bursa’da ticaretin ve turizmin kalbinin attığı merkez olduğunu ifade eden Dündar, “Modern alışveriş kültürünün, yani günümüz AVM anlayışının dünyadaki ilk uygulamalarından birisi olan Çarşı ve Hanlar Bölgesi, yaptığımız yatırımlarla kaybettiği değerini yeniden kazandı. Osmangazi Belediyesi olarak bölgede gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bir yandan tarihi mirası ayağa kaldırırken, bir yandan da ticaret hayatını yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürdük. Çarşımızın hak ettiği değeri yeniden kazanması için inşallah önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.