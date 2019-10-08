Dündar’dan Emniyet Müdürü Aslan’a hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’ya atanan İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürü iken Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne tayin olan Tacettin Aslan’ı makamında ziyaret eden Başkan Dündar, Aslan’a yeni görevinde başarılar diledi. Sıcak karşılamasından dolayı Aslan’a teşekkürlerini sunan Başkan Dündar, “Bursa, Türkiye’nin önde gelen metropollerinden birisi. Kentimizdeki yerel yönetimler ve kamu kurumları arasında güzel bir diyalog ve çalışma ortamı var. Osmangazi Belediyesi olarak eğitim, sağlık, güvenlik gibi birçok konuda kurumlarımıza desteğimiz oluyor. Emniyet teşkilatımıza destek olmak adına Bağlarbaşı Mahallemiz’de bir polis merkezi inşa ettik. Çarşı Polis Merkezi olarak hizmet veren Fomara’daki eski İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş katının inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarını yaptık. Depreme dayanıksız olduğu için boşaltılarak yıkılan Gülbahçe Polis Merkezi’nin yerine Küçükbalıklı Mahallesi’nde modern bir polis merkezi inşa ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik projelerde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışma yürütmeye hazırız. Sizlere yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Dündar’a ziyareti için teşekkür eden Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da, Bursa’nın huzur ve güvenliği için her türlü çaba ve gayreti göstereceğini söyledi. Aslan, “Emniyet teşkilatı, huzur ve güvenin tesisi için yerel yönetimlerle birlikte hareket ediyor. Bizden önceki arkadaşlardan devraldığımız görevi, bizler de en güzel şekilde devam ettireceğiz. Emniyet teşkilatı için verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



