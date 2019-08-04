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Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 20:57 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Osmangazi Meydanı’nda çalışmaların başladığı müjdesini verdi.Dev yatırımların açılışı için Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılışının ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne geçti.

Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Osmangazi Meydanı’nda çalışmaların başladığı müjdesini verdi.
Dev yatırımların açılışı için Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılışının ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne geçti. Erdoğan, hastane girişinde kendisini karşılayanlar arasında yer alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a "Osmangazi’de ne var ne yok ?" diye sordu. Bunun üzerine Dündar, " Şehrin merkezindeki Osmangazi Meydanı’nın temelini atıyoruz. Yüklenici firmaya yer teslimini yaptık, çalışmalar başladı" şeklinde bilgi verdi.
Dündar, temel atma töreni için Erdoğan’ı Bursa’ya bir kez daha davet etti.

Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi

Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi

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