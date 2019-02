Dündar’dan iz bırakacak projeler

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında açılışını yapacağı projeler ile şehrin geleceğine damga vuracak. Ayrıca yıl içerisinde birbirinden büyük projelerin de temelini atacak olan Osmangazi Belediyesi, bu sene de yatırımlarıyla en çok konuşulan belediyelerin başında yer alacak.

Bugüne kadar tarihî mirastan ulaşıma, eğitimden spora, kentsel dönüşümden kültür sanata, sağlıktan sosyal belediyeciliğe kadar her alanında birçok yatırıma imza atarak Bursa’ya vizyon katan Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında her biri kendi alanında öncü olan projeleri hizmete açarak şehrin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Göreve geldiği 2009 yılından bu yana birbirinden önemli yatırımlara imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çıraklık ve kalfalık dönemlerinin ardından yeniden aday olduğu ustalık döneminde, çıtayı daha da yukarı çekerek dev bütçeli projeleri şehre kazandıracaklarını söyledi. Mustafa Dündar, yeniden belediye başkanı seçilmesiyle birlikte yeni dönemde hedefinin sadece Osmangazi ya da Bursa’da değil bütün Türkiye’de iz bırakacak projeleri hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Yaklaşık 3 aydır tanıtım ziyaretlerine açık olan Fetih Müzesi’ni daha şimdiden 50 farklı ülke ve Türkiye’den 200 binin üzerinde ziyaretçiyi gezdi. Kamberler Parkı yanında toplam 4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Fetih Müzesi, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken sanat çalışmalar ile de konuklarına duygu yoğunluğu yaşatıyor. Bursa’nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Her gün binlerce ziyaretçinin geldiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin resmi açılışı 2019 yılında yapılacak. Açılışla ilgili dosya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapması bekleniyor.

Türkiye’nin en büyük atletizm salonu Bursa’da

Küçükbalıklı Mahallesi’nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşâ edilen Osmangazi Atletizm Salonu’nda çalışmalar tamamlandı. Dev tesis, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak. 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük atletizm salonu özelliğine sahip Osmangazi Atletizm Salonu’nda 6 adet koşu kulvarı ile 4 adet ısınma kulvarı bulunuyor. Pist uzunluğu ise 120 metre. Uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edilen atletizm salonunun pist bölümü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak. Bakanlık tarafından pistin yapılmasının ardından Osmangazi Atletizm Salonu’nun 2019 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Demirtaş’ta 15 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi Projesi, bölge halkının sosyal donatı alanı ihtiyacına son verecek. Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi projesi, park ve dinlenme alanları, 82 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları ile planlı şehirleşmenin en güzel örneği olurken, içerisinde yer alan ve bodrum artı 3 kattan oluşacak kültür merkezi de, alışveriş alanları, PTT, 2 muhtarlık, toplantı salonları, atölyeler, nikâh, sergi salonları, kafeterya ve sosyal imkânları ile Demirtaş’a yeni bir kimlik kazandıracak. Bütün ihtişamıyla ortaya çıkan tesis açılışa hazır. Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan tesis, Bursa’ya hitap edecek yepyeni bir yaşama alanı olacak.

Tahtakale Çarşısı’na yeni yüz

Bursa’nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı’nda yürütülen ‘iç avlu cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplaması projesi’ kapsamında bölgedeki dükkanların cephe doğramaları, saçakları, dükkan tabelaları ve ürün teşhir tezgahları yeniden düzenlendi. Dükkânların yağmur iniş boruları ve olukları, pencere ve kapı doğramaları ile cephe boyaları yenilendi. 24 pazar tezgahının üst örtüleri, demir konstrüksiyon ve yarı şeffaf polikarbon malzeme ile kapatıldı. Pazar tezgâhları için açılır kapanır tente yapıldı. Çarşının iç avlusunun bin 500 metrekarelik zemin kaplaması da proje kapsamında yenilendi. Geçmişi Çelebi Mehmet dönemine dayanan ve asırlardır farklı meslek kollarını kucaklayan ve günümüzde köylü pazarı olarak hizmet veren çarşı Osmangazi Belediyesi tarafından yenilenerek, esnafın ve köylülerin daha sağlıklı şartlarda ticaret yapması sağlandı.

Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılması adına bugüne kadar yüzlerce restorasyon, rölöve, sokak sağlıklaştırma çalışmasına imza atan Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla tarihi Bursa evlerini tek tek gün yüzüne çıkartıyor. Tayakadın Mahallesi’nde 16 ve 19. yüzyıllardan kalma üç sivil mimari örneği yapıyı yürüttüğü rekonstrüksiyon çalışmaları ile yeniden ayağa kaldıran Osmangazi Belediyesi, Alipaşa Mahallesi’nde de 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen bir sivil mimarlık örneği aslına uygun şekilde restore etti. Ayrıca, Kayhan Çarşısı’nın timsâli Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulurken, yine Kayhan Mahallesi’nde 20. yüzyıldan kalma bir yapı daha Osmangazi Belediyesi sayesinde yok olmaktan kurtarıldı.

Yeni projelerin temeli atılacak

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında hepsi alanında öncü dev projeleri hizmete açarken, yeni projelerin de temelini atacak. Yıl içerisinde temeli atılacak olan yeni kapalı pazar yerleri, hizmet binaları, meydanlar ve parklar Osmangazililerin hayatlarına kalite katarken, Hamitler Macera Parkı, Osmangazi Meydanı, Ekolojik Yaşam Merkezi gibi dev projeler de sadece Osmangazi’ye değil Bursa’ya vizyon kazandıracak.