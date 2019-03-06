HABER

Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı türkülü mola

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesine yaptığı ziyarette seçim çalışmalarına mola vererek, Aşıklar Kahvesi’ne girdi.

Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı türkülü mola

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesine yaptığı ziyarette seçim çalışmalarına mola vererek, Aşıklar Kahvesi’ne girdi. Dündar, aşıklarla birlikte türkü söyledi.
Nilüfer Köylü Pazarı içerisinde yer alan tarihî Aşıklar Kahvesi’ni ziyaret eden Başkan Dündar, saz ustalarıyla türkü söyledi. Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin ticaret ve turizm merkezi olmasının yanı sıra kültürel faaliyetlerin de merkezi olduğunu ifade eden Dündar, “Nilüfer Köylü Pazarı içerisinde yer alan Aşıklar Kahvesi’nde aşıklar saz çalıp türküler söylüyor. Türkiye’nin her yöresine ait türküleri burada duyabilirsiniz. Çarşıya alış verişe çıkan vatandaşlarımız buraya gelerek hem mola verip dinlenebilir hem de türkü dinleyebilirler” dedi.
Dündar, çarşı ziyaretinde kendisine eşlik eden önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve beraberindekilerle birlikte, saz çalan aşıklara eşlik ederek türküler söyledi. Aşıklarla birlikte üç türkü seslendiren Dündar, Aşıklar Kahvesi’nden ayrılarak ziyaretine kaldığı yerden devam etti.

Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı türkülü mola

Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı türkülü mola

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Afgan çocuk, annesinin böbreğiyle hayata tutunduAfgan çocuk, annesinin böbreğiyle hayata tutundu
Bir ücretsiz otopark da Yıldırım’aBir ücretsiz otopark da Yıldırım’a
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

'Çocuklarım ellerim oldu'

'Çocuklarım ellerim oldu'

Ümraniye'de dehşet! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ümraniye'de dehşet!

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

S. Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.