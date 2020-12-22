Dündar'ın avukatlarından "MİT Tırları" protestosu

Gazeteci Can Dündar’ın avukatları, Dündar'ın yargılandığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren MİT Tırları davasının yarın yapılacak olan son duruşmasına katılmayacaklarını açıkladı.

Avukatlar Bahri Bayram Belen, Abbas Yalçın ve Tora Pekin, mahkemeye sundukları dilekçede "Güvenimiz olmayan taraflı bir heyet karşısında savunma yapmayı uygun bulmadığımızı beyan ediyoruz… Önceden siyasi otoritece belirlenmiş olup yargı tarafından da bir an önce tescil ve ilan edilmesi istenilen bir kararın hukuki, vicdani ve tarihi sorumluluğuyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini baş başa bırakıyoruz" dedi.

Dündar'ın avukatları, duruşmaya katılmama gerekçeleri arasında "adil yargılama ile yargının tarafsızlık ve bağımsızlığına yönelik şüpheleri, savunmanın bilgisi ve katılımı olmaksızın sık sık resen duruşma oturumları yapılmasını, mahkemenin mahkumiyet hükmü kurmaya yönelik acelecilik ve etkinliğini ve Anayasa Mahkemesi kararını görmezden gelen yargılama pratiğini" gösterdi.

Avukatlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "MİT Tırları" haberiyle ilgili olarak "bu haberi yapanlar bedelini ağır ödeyecek" sözüne gönderme yaparak "mahkemenin, siyasi iradenin kamuoyuna duyurduğu beyan ve isteğinin bir mahkeme kararına dönüşmesi için çaba gösterdiğini" belirtti ve "14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz" dedi.