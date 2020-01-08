‘Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç’ Sempozyumu’nun sonuçları kitap haline geldi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ‘Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç’ Sempozyumu’nun sonuçlarından oluşan derlemeleri kitap haline getirdi.

Gaziosmanpaşa’da iki gün süren ‘Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç’ Sempozyumu’nun sonuçlarından oluşan derlemeleri Gaziosmanpaşa Belediyesi, kitap haline getirdi. Bu kapsamda Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Doç. Dr. Ali Cançelik ve Doç. Dr. Hasip Saygılı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen kitap tanıtımı ve söyleşi programı Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindeki heyetin yanı sıra Bosna Hersek Vakfı Başkan Yardımcısı Saffet Erdem, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fahamettin Başar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Musa Duman ile birçok vatandaş katıldı. Tanıtım programında Aliya İzzetbegoviç’in Sorumluluk, ahlak, hakikat ve tektipleştirme konularına önemine dikkat çekildi.

Öte yandan program sonunda Aliya İzzetbegoviç’in bilinmeyen yönlerin anlatıldığı kitap davetlilere dağıtıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Şemsi Paşa Mahallesi’nde yaşayan Boşnak kökenli Ekrem Eren o dönemde yaşadıklarını davetlilere anlattı. Program sonunda Başkan Usta, katılımcılara plaket ve kitap hediye etti.