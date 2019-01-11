İSTANBUL (AA) - Fantastik gerçekçilik tarzının ilk Türk temsilcisi olarak kabul edilen Erol Deneç'in eserlerinden oluşan "Dünden Bugüne Erol Deneç" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Nev Galeri Nevmekan Sahil'deki sergi açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan ressam Deneç, "İnsanın kendi yurdunda kendi evine yakın böyle şahane bir galeride sergi açması çok güzel. Sanatçı eserini paylaşınca zevk alır, bu muazzam bir histir. Bugün çok mutluyum, bir sürü eş dost geldi, yaptıklarımı onlarla paylaşıyor olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Deneç, fantastik gerçekçiliğin kendi doğasında olduğuna dikkati çekerek, klasik ve çağdaş tarzda da eserler yaptığını ancak bu tarzla kendisini yansıttığına inandığını söyledi.

Leonardo Da Vinci'nin sanatı "el becerisi ve hayal gücünün birleşmesi" olarak tanımladığını aktaran ressam, "Ernst Fuchs’un davetiyle Viyana’ya yerleştim. Orada insanlar gerçekten sana çok düşkündü. Türkiye'yi çok seviyorum ama sanata ilgi konusunda hala eksikliklerimiz var." şeklinde konuştu.