Dunford'dan Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD'nin Suriye'nin kuzeyini tutmak için 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.

Orgeneral Dunford, başta Suriye olmak üzere ABD dış politikası konusunda Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın geriletildiğini belirten Dunford, örgütün halen Irak ve Suriye'de önemli varlığı bulunduğunu kaydetti.

Dunford, DEAŞ'ın halen gerilla taktiği ile saldırılar gerçekleştirebildiğini anımsatarak, Suriye'deki mülteci sorununa ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın elindeki DEAŞ tutuklularının da kaygı verici olduğuna dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma işaret eden Dunford, şöyle konuştu:

"(YPG/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nin, geride kalan DEAŞ kalıntıları ile mücadele etmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde DEAŞ'tan temizlenen alanlarda güvenlik sağlamak da aynı şekilde önemlidir. Dolayısıyla daha yapılacak çok iş var ve bu alanı (Suriye'nin kuzeydoğusunu) tutmak için 50 ila 60 bin yerel gücün eğitilmesi gerektiğini tahmin ediyoruz ve muhtemelen henüz bunun yüzde 50'sini gerçekleştirebildik."