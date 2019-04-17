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Dünün tanığı “Hünkâr Köşkü”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bursa’da 175 yıllık Hünkâr Köşkü, tarihe ışık tutan önemli bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.

Dünün tanığı “Hünkâr Köşkü”

Bursa’da 175 yıllık Hünkâr Köşkü, tarihe ışık tutan önemli bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. “Dünün Tanığı Hünkâr Köşkü” fotoğraf sergisi, yarın (perşembe) saat 14.30’da yapılacak açılışla müze dostlarının beğenisine sunulacak.
175 yıllık tarihiyle Hünkâr Köşkü, müze olmasının 17. yılında, 400 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Dünden bugüne pek çok fotoğrafın başrolünde yer alan köşk, bu sergi ile tanık olduğu Bursa’yı, fotoğraflarla yaşamaya davet ediyor. Müze arşivinde yer alan fotoğrafların yanı sıra müze dostlarının değerli katkılarıyla oluşturulan, 87 fotoğrafın yer aldığı 42 panodan oluşan sergide, köşkün 1880’li yıllara ait ilk fotoğraflarından, günümüze uzanan hikâyesi gözler önüne seriliyor.
1844 yılında 31. Osmanlı padişahı Abdülmecid’in Bursa’yı teşrif edeceği haberi üzerine dönemin valisi Mehmet Salih Paşa tarafından “av köşkü” olarak yaptırılan Hünkâr Köşkü’nde Osmanlı Sultanları Abdülmecid’in yanı sıra Abdülaziz ve V. Mehmet Reşad da konakladı. Hünkâr Köşkü, 1922 yılında Atatürk ile birlikte Kurtuluş Savaşı komutanlarına da 12 gün süreyle ev sahipliği yaptı. Lozan görüşmelerine gidecek delegelerin belirlendiği köşk, çok önemli tarihî olaylara şahitlik etti. tarihî yapı, 1947 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine kayıtlı. En son 1995 yılında Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile yapının restorasyonu tamamlandı.

Dünün tanığı “Hünkâr Köşkü”

Dünün tanığı “Hünkâr Köşkü”

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