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Dünür cinayeti duruşmasında savcı ceza istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tabancayla ateş açıp, gelini Leyla B’nin yaralanmasına, dünürü Ali Osman Ş’nin de hayatını kaybetmesine sebep olan Niyazi B.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tabancayla ateş açıp, gelini Leyla B’nin yaralanmasına, dünürü Ali Osman Ş’nin de hayatını kaybetmesine sebep olan Niyazi B. ile gelinin yargılanmasına devam edildi.
Olay, 9 Nisan 2017 tarihinde, İnegöl’e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak’ta meydana geldi. Niyazi B, oğlu İbrahim ve gelini Leyla B’nin evine geldi. Evde gelini Leyla B. ile aralarında çıkan tartışmada taraflar İnegöl Polis Merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldaki ifadelerinin ardından evlerine dönen şahıslardan Niyazi B, silahını alıp evinden çıkarak, oğlu İbrahim ve gelini Leyla B’nin evine geldi. Yeniden eve gelen Niyazi B, burada gelini Leyla B. ve babası Ali Osman Ş’yi yanında getirdiği tabanca ile vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Osman Ş, 7 gün sonra öldü. Polis ekipleri tarafından olaydan hemen sonra tabanca ile birlikte yakalanan Niyazi B. ile gelini Leyla B. gözaltına alındı. Gelinin yaralanmasına, dünürünün ölümüne sebep olan Niyazi B, sevk edildiği çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelini Leyla B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ali Osman Ş’nin ölümüne, Leyla B’nin ise yaralanmasına sebep olan tutuklu sanık Niyazi B’nin yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Savcı tutuklu sanık hakkında ceza istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 24 Aralık 2019 tarihine erteledi.

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