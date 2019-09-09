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Dünür cinayetinde rapor bekleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:02 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelinine ve dünürüne kurşun yağdıran sanığın yargılanmasına devam edildi.Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak’ta meydana gelen olayda, Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.’nin evine ziyarete geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelinine ve dünürüne kurşun yağdıran sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak’ta meydana gelen olayda, Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.’nin evine ziyarete geldi. Leyla B., kayınpederi Niyazi B.’ye, kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle evlerine gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Münakaşanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndü. Evde bulunan silahını alıp 2 saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B., gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.’yi tabancayla yaraladı. Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş., haber verilmesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Osman Ş. olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri Niyazi B.’yi gözaltına aldı.
"Beraatımı talep ediyorum"
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Niyazi B., “Olay günü karım Bursa’dan gelip oğlumuz Mesut’un evine gitmiş. Gelinimiz Leyla ile tartışma çıkmış ve karakolluk olmuşlar. Bu yüzden maktul Osman Ş., beni arayarak küfr etti ve seni öldüreceğim dedi. Ben eşimi almaya gittim. Evden çıkarken Osman Ş. ve gelinimiz Leyla ile karşılaştım. O sırada Osman bana küfrederek saldırdı. Leyla da bana saldırdı. Bana saldırdıkları için üzerimdeki silahla ayaklarına 6 el ateş ettim. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
"Cezalandırılmasını talep ediyorum"
Sanık Leyla B. de ifadesinde, “Olay günü arkadaşımla evde oturuyordum. Kayınvalidem Kadriye B. evime geldi. Kapıyı açınca kayınvalidem beni tutup savurdu ve kolumu kapıya sıkıştırdı. Böyle olunca kayınvalidemi evden çıkarttım. Ardından ailemi aradım. Eşyalarımı toplayıp çıkarken Niyazi B. bana yumrukla vurdu. Babam da beni kurtarmak için araya girdi. Niyazi B. bize arkamızdan ateş etti. Ben ve babam yaralandı. Daha sonra babam vefat etti. Kayınpederimden şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.
Tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanan Niyazi B.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, olayda yaralanan Leyla B. için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı illeri bir tarihe erteledi. Gelecek olan rapora göre savcının mütalaasını hazırlayacağı öğrenildi.

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