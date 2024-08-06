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Dünürler birbirine girdi! Bıçak ve sopalarla saldırdılar: Çok sayıda yaralı var

06.08.2024 00:14
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Kayseri'de dünürler arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Dünürler birbirine girdi! Bıçak ve sopalarla saldırdılar: Çok sayıda yaralı var

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

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BIÇAK, TAŞ VE SOPALARLA YARALANDILAR

Kavgada aile taraflarından ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla, 5 kişi ise taş, sopa ve darp sonucu yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kavga
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