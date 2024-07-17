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  4. Dünürler birbirine girdi! Damat komada, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Dünürler birbirine girdi! Damat komada, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

17.07.2024 23:38
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Bursa’da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavga husumete dönüştü. 2 gün önce darp edilerek yoğun bakıma kaldırılan damadın yakınları demir ve sopalarla gelinin ailesinin evini bastı. Olayda 1 kişi bıçakla 1 kişi darp edilerek yaralandı.

Dünürler birbirine girdi! Damat komada, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelere gitti.

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DÜNÜRLERİNİN EVİNİ BASTILAR

Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi. Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı.

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DEMİR VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.’yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gelin damat
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