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Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ EVİ TAŞLAMIŞLAR Yalova'da dün gece dünürleri tarafından Vicdan Ürküt'ün bıçaklanarak öldürüldüğü, eşi Yaşar Ürküt'ün de sopayla başına vurularak darbedildiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ EVİ TAŞLAMIŞLAR
Yalova'da dün gece dünürleri tarafından Vicdan Ürküt'ün bıçaklanarak öldürüldüğü, eşi Yaşar Ürküt'ün de sopayla başına vurularak darbedildiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Gözaltında bulunan 6 şüphelilerin bir düğünde eğlendikten sonra dönüşte Ürküt ailesinin evinin önüne geldikleri belirlendi. 6 şüphelinin, evi taşladığı, Ürküt ailesinin bireylerinin de aşağıya inmesiyle kavganın çıktığı bildirildi.
POLİS KATİL ZANLISINI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR
İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler K.M., E.M., E.M., R.M., Y.M. ve D.M.'nin, Vicdan Ürküt'ü kimin bıçakladığını bilmediklerini söylediikleri ifade edildi. Yalova Cumhuriyet Savcılığı'ndan ek gözaltı süresi alınırken, bıçağı kimin kullandığının tespiti için şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle sorgularının sürdüğü bildirildi.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

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Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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