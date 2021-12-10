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Dünürlerin silahlı kavgasında babanın ardından amca da hayatını kaybetti

10.12.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de dünürler arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Abdulbari Koran hayatını kaybetmişti. Yaralanan Ferman Koran da hayatını kaybetti. Şüphelilerden Gürcan İnan tutuklanırken, oğlu Can ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak; hayatını kaybeden Abdulbari Koran’ın kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü ve ailesine anlatmasının ardından konuşmaya giden aile ile dünürler arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edilmişti.

Dünürlerin silahlı kavgasında babanın ardından amca da hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Bekilli ilçesindeki Bekilli Sanayi Sitesi'nde bulunan Gürcan İnal'a ait oto lastik tamirhanesinde meydana geldi.

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İddiaya göre, Gürcan İnal'ın oğlu Can, 1 yıl önce Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma Koran'ı kaçırdı. Fatma Koran ile Can, 2 ay önce evlendi. Fatma Koran'ın eşinden şiddet gördüğü ve bunu ailesine anlattığı da iddia edildi. Bu evliliğe razı olmayan Koran ailesi ile Gürcan İnal arasında tartışma yaşandı.

TOKAT SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI

Abdülbari Koran, oğlu Murat Koran, kardeşi Ferman Koran ve bir akrabasıyla konuşmak için Karahallı ilçesinden Denizli'nin Bekilli ilçesindeki dünürü Gürcan İnal'ın oto lastik tamirhanesine geldi. Burada, Abdulbari Koran'ın damadı Can'a tokat atması nedeniyle aralarında tartışma çıktı.

OĞLUNA TOKAT ATILINCA SİNİRLENİP ATEŞ ETTİ

Gürcan İnal, oğluna tokat atılmasına sinirlenip, yanında taşıdığı tabancayla peş peşe birkaç el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar Abdulbari Koran, Murat Koran ve Ferman Koran'ın çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekibi, silah sesleri üzerine iş yerine gelerek havaya ateş edip, olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bekilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralanan Abdulbari Koran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABANIN ARDINDAN AMCA DA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ferman Koran da bugün hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Gürcan İnal ile oğlu Can'ı gözaltına aldı. Baba-oğul, bugün polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çal Adliyesi'ne sevk edildi. Gürcan İnal, 'tasarlayarak iki kişi öldürmek ve biri kişiyi de yaralamak' suçundan tutuklanırken, oğlu Can ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA/İHA)

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