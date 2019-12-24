HABER

Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:39 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, gelini Leyla Beytor'u (25) yaralayan, dünürü Ali Osman Şeherli'yi de (54) öldüren Niyazi Beytor (56) tutuklu yargılandığı davada toplam 34 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, gelini Leyla Beytor'u (25) yaralayan, dünürü Ali Osman Şeherli'yi de (54) öldüren Niyazi Beytor (56) tutuklu yargılandığı davada toplam 34 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 9 Nisan 2017 tarihinde, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. Niyazi Beytor, oğlu İbrahim ve gelini Leyla Beytor'un evine, ziyarete geldi. İddiaya göre, Leyla Beytor, kayınpederi Niyazi Beytor'a, kayınvalidesi Kadriye Beytor'un, eşiyle aralarını bozduğunu bu nedenle kendilerine gelmesini istemediğini söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.
2 saat sonra ise kayınpeder Niyazi Beytor, evindeki tabancayı alıp, yeniden oğlunun evine geldi. Kayınpeder, gelini Leyla Beytor ile dünürü Ali Osman Şeherli'yi vurarak, yaraladı. Bacaklarından yaralanan gelin ile babası, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Osman Şeherli, olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Niyazi Beytor ise tutuklandı.
Dünürü Ali Osman Şeherli'yi öldürmek, gelini Leyla Beytor'u yaralamak suçlarından İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Niyazı Beytor, bugün görülen karar duruşmasında, ''Olay günü eşim Bursa’dan gelip, oğlumuz Mesut’un evine gitmiş. Leyla ile tartışma yaşamışlar ve karakolluk olmuşlar. Bu nedenle maktul Ali Osman Şeherli, beni arayarak küfür etti ve seni öldüreceğim dedi. Sonrasında ben eşimi almaya gittim. Evden çıkarken Ali Osman Şeherli ve Leyla ile karşılaştım. O sırada Osman bana küfür ederek, saldırdı. Bana saldırdığı için üzerimdeki silahla ayaklarına altı el ateş ettim” dedi.
Mahkeme, sanık Beytor'u ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 34 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.
FOTOĞRAFLI

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Yemen’de domuz gribinden 8 kişi öldüYemen’de domuz gribinden 8 kişi öldü
Çanakkale’de 688 litre sahte içki ele geçirildiÇanakkale’de 688 litre sahte içki ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Bakırköy’de dansçı Berhan Tamalan’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Berhan Tamalan cinayetinde yeni gelişme!

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika duyurusu: Hafta sonu karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerinin kullanımı İçişleri Bakanlığı'nın iznine bağlandı

'Şehit' ve 'Gazi' kelimeleriyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.