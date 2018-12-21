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Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanık: Bana saldırdıkları için silahla ateş ettim

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 19:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde çıkan tartışma sonrası tabancayla ateş açıp, gelini Leyla Beytor'un (25) yaralanmasına, dünürü Ali Osman Şeherli'nin (54) de yaşamını yitirmesine neden olan Niyazi Beytor ile gelinin yargılanmasına devam edildi.

Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanık: Bana saldırdıkları için silahla ateş ettim

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde çıkan tartışma sonrası tabancayla ateş açıp, gelini Leyla Beytor'un (25) yaralanmasına, dünürü Ali Osman Şeherli'nin (54) de yaşamını yitirmesine neden olan Niyazi Beytor ile gelinin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Niyazi Beytor, "Leyla, bana saldırdı. Saldırdıkları için üzerimdeki silahla ayaklarına 6 el ateş ettim" dedi.
Olay, 9 Nisan 2017 tarihinde, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. Niyazi Beytor, oğlu İbrahim ve gelini Leyla Beytor'un evine, ziyarete geldi. Leyla Beytor, iddiaya göre, kayınvalidesi Kadriye Beytor'un, eşi ile aralarını bozduğu gerekçesiyle eve gelip, gitmesini istemediğini kayınpederi Niyazi Beytor'a söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, polis merkezine giderek, birbirinden şikayetçi oldu. Bir süre sonra karakoldan çıkan taraflar, evlerine döndü. Silahını alıp, evden çıkarak, 2 saat sonra tekrar oğlunun evine giden Niyazi Beytor, gelini Leyla Beytor ve onun babası Ali Osman Şeherli'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Bacaklarından yaralanan Beytor ile Şeherli, haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Osman Şeherli, olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerince silahıyla yakalanan Niyazi Beytor ile gelini Leyla Beytor, gözaltına aldı. Niyazi Beytor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Leyla Beytor ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'SİLAHLA AYAKLARINA 6 EL ATEŞ ETTİM'
Niyazi Beytor ile gelini Leyla Beytor hakkında, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanık Niyazi Beytor ile tutuksuz sanık Leyla Beytor katıldı. Niyazi Beytor, savunmasında, "Olay günü eşim, Bursa'dan gelip, oğlumuz Mesut'un evine gitmiş. Gelinimiz Leyla ile tartışma yaşamışlar ve karakolluk olmuşlar. Bu nedenle maktul Osman Şeherli, beni arayarak, küfretti ve 'Seni öldüreceğim' dedi sonrasında ben, eşimi almaya gittim. Evden çıkarken Osman Şeherli ve gelinimiz Leyla ile karşılaştım. O sırada Osman, bana küfrederek, saldırdı. Leyla da bana saldırdı. Bana saldırdıkları için üzerimdeki silahla ayaklarına 6 el ateş ettim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
'NİYAZİ BEYTOR'DAN ŞİKAYETÇİYİM, CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'
Leyla Beytor ise "Olay günü arkadaşımla evde oturuyordum. Kayınvalidem Kadriye Beytor evime geldi. Kapıyı açınca kayınvalidem, beni tutup, savurdu ve kolumu kapıya sıkıştırdı. Böyle olunca kayınvalidemi evden çıkardım ardından ailemi aradım. Eşyalarımı toplayıp, çıkarken Niyazi Beytor, bana yumrukla vurdu. Babam da beni kurtarmak için araya girdi. Niyazi Beytor, bize arkamızdan ateş etti. Ben ve babam yaralandı daha sonra babam vefat etti. Niyazi Beytor'dan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, saldırı sonrası sağ ayağında aksama meydana gelen Leyla Beytor'un uzuv kaybı olup, olmadığının belirlenmesine yönelik Adli Tıp raporu sonuçlarının çıkması için duruşmayı 14 Mart 2019'a erteledi.

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Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanık: Bana saldırdıkları için silahla ateş ettimDünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanık: Bana saldırdıkları için silahla ateş ettimDünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanık: Bana saldırdıkları için silahla ateş ettimDünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanık: Bana saldırdıkları için silahla ateş ettim

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