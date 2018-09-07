"Dünya 2008 krizinden ders almadı"

İSTANBUL (AA) - ELİF SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomisti Dr. Piergiuseppe Fortunato, 2008'deki "Lehman Brothers" krizinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen dünya piyasalarının bundan ders almadığını belirterek, "Avrupa ekonomisinde rakamlara baktığınızda Amerika'dan daha kötü bir senaryo ile karşılaşacaksınız. Geçen yıl BM olarak hazırladığımız raporda belirttiğimiz gibi bu ekonomik iyileştirmenin yavaş olmasındaki en büyük sebep AB ülkeleri tarafından imzalanan ekonomik politika paketidir." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Birlemiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından gerçekleştirilen "Uygulamalı Endüstriyel Politikalar" yaz okulunda eğitim vermek üzere İstanbul'da bulunan Piergiuseppe Fortunato, küresel krizinin onuncu yıl dönümünde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2008'deki krizden sonra küresel ekonominin giderek hassasiyet kazandığını ve kırılganlaştığını ifade eden Fortunato, "2007 mali çöküşünün başladığı noktayı bulmak zor. Kökleri tartışmasız 12 yıla kadar geri dönüyor. 1995 yılında, Bill Clinton'un yönetiminin Topluluk Yeniden Yatırım Yasası'nda yapılan değişikliklerle uygun fiyatlı ve uygun fiyatlı bir gündem vermesiyle başladı denilebilir. Bu on yıllık süreçte, krizi kolaylaştıran yapısal sorunların birçoğunun sabit olduğu konusunda yaygın bir inanç var gibi görünüyor. Dünyadaki bankaların kaldıraçlarını azaltmak için bir dizi yönetmelik getirildi. Bunların hala etkili olamadığı açıktır." dedi.

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