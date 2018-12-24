"Dünya 2023 yılında Türk markalarını konuşacak"

LEFKOŞA (AA) Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "2023 yılında dünyanın Türk markalarını konuşacağını belirterek, “Belki iddialı gelebilir ama biz bunun içinde olduğumuz için bu tempoyu yaşadığımız için bunu çok rahatlıklar söyleyebiliyorum." dedi.

Damat, Tween ve D'S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 3. mağazasını Başkent Lefkoşa'da açtı.

Mağazanın açılışında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, kardeş ülke KKTC'de daha önce Gazimağusa ve Girne'de mağazaları olduğunu anımsatarak, Lefkoşa'daki mağazalarının yerini değiştirerek, KKTC'deki en büyük Damat-Tween Flagship mağazasını açıklarını söyledi.

Mağazanın büyüklüğünün toplam bin 350 metrekare olduğunu belirten, Orakçıoğlu, Güney Kıbrıs Rum kesiminden Kuzey Kıbrıs'a gelip alış veriş yapıldığını söyledi.

Süleyman Orakçıoğlu, Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a alış veriş yapmak için insanların gelmelerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Daha önce Kuzey'den Güney'e insanlar alışverişe gidiyordu. KKTC'de çok büyük bir potansiyel var. Lefkoşa'nın hem öğrenci kenti olması aynı zamanda çok büyük bir turizm potansiyeli olmasıdır." diye konuştu.