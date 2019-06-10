Dünya 500 kişinin gözaltına alındığı seçimi konuşuyor

Başkent Nur-Sultan (eski adıyla Astana) ve ülkenin en büyük şehri Almatı'daki gösterilerde protestocular ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Nazarbayev'e muhalif kimliği ile tanınan ünlü iş adamı Muhtar Ablyazov, seçimlere hile karıştığını söyleyerek protesto çağrısında bulunmuştu.

Tokayev ise seçim sürecinin demokratik ve açık bir biçimde yürütüldüğünü söyleyerek iddiaları reddetti.

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Kazakistan'da Pazar günü yapılan seçimlerde Mart ayında sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan 78 yaşındaki Nursultan Nazarbayev'in yerine gelecek olası isimler yarıştı.

Nazarbayev'in istifası sonrası yerine getirdiği ve aday olarak gösterdiği geçici cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ülkenin eski başbakanlarından olan iktidar partisi Nur Otan'ın lideri Tokayev, daha önce de Nazarbayev'e sadık kalacağını söylemişti.

AFP'nin haberine göre sandığa gitmeden önce seçim sonuçlarının önceden ayarlandığını öne süren göstericiler protesto gösterileri çağrısında bulundu. Seçimler yaklaşırken de muhalif isimlerin evlerine polis baskınları düzenlendi ve bazı eylemcilere kısa süreli hapis cezaları verildi.