Dünya ABD'den gelecek sonuca odaklandı! Seçime 'Rusya' damgasını vurdu: 'Rus kaynaklı...'

Dünyada ABD'deki seçime odaklandı. ABD'de milyonlarca kişi yeni ABD Başkanı'nı seçmek için sandık başına gitti. Trump'ın mı yoksa Harris'in mi kazanacağı merak edilirken seçimlere Rusya damgasını vurdu.

FBI'DAN RUSYA AÇIKLAMASI

FBI, "Rusya seçim merkezlerini arayıp sahte bomba ihbarı yapıyor ve seçime müdahale ediyor" dedi.

"RUS KAYNAKLI BAZI TEHDİTLER DUYDUK"

Georgia eyaletine bağlı Fulton County’de yapılan asılsız bomba ihbarlarına ilişkin açıklama geldi. Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, “Rus kaynaklı bazı tehditler duyduk. Kamu güvenliği açısından bunları her zaman kontrol ediyoruz ve bu tür şeyler duyduğumuzda sorumlu davranmaya devam edeceğiz” dedi.

Raffensperger Rusya için, “Görünüşe göre fesatlık peşindeler ve sorunsuz, adil ve doğru bir seçim yapmamızı istemiyorlar. Bizi kendi aramızda kavga ettirebilecek her şeyi zafer olarak sayabilirler” ifadelerini kullandı.

Raffensperger, devlet yetkililerinin bomba tehditlerinin Rusya'dan geldiğini tam olarak nasıl tespit ettikleri konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.