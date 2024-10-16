HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

16.10.2024 19:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimleri dünya yakından takip ediyor. Seçimlere yönelik anketlerde dikkat çeken sonuçlar yer alıyor. Son güncel anketlere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan 7 kritik eyalette Demokrat rakibi Kamala Harris'in az farkla önünde bulunuyor.

Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Harris ile Trump arasında yakın seyreden rekabet giderek kızışıyor.

HARRİS YÜZDE 49,2

ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda yer alan ülke geneli anketlerin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2 desteğe ulaşıyor.

thumbs_b_c_149e4dce9c0c53eacdb0e4386e7b6710

Buna göre Harris, aynı anketlerde yüzde 47,5 destek toplayan Trump'ın önünde gözüküyor.

KRİTİK EYALETLERDE TRUP ÖNDE

Harris, ülke geneli anketlerde az farkla önde gözüküyor olsa da en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi dolayısıyla "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.

thumbs_b_c_eac802ce129fa91ed6b563f28781009c

Buna göre Trump, ekimdeki son anketlere göre Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 0,7, Arizona'da 1,1, Nevada'da 0,5, Michigan'da 1, Kuzey Carolina'da ise 1,3 puan farkla Harris'in önünde yarışı sürdürüyor.

Aynı anketlerde Harris ise Wisconsin'de 0,3 puan önde yer alırken Harris'in bugüne kadar hep önde olduğu Michigan'da son bir haftada Trump'ın gerisine düştüğü görünüyor.

ÜLKE GENELİ ANKETLERDE HARRİS ÖNDE

Diğer yandan ülke genelindeki durumu yansıtan ve aralarında Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı 11 güncel anketin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2, Trump ise yüzde 47,5 oy oranına sahip görünüyor.

Bu anketlerden Reuters'ın çalışmasında Harris'e olan destek yüzde 47, Trump'a olan destek ise yüzde 44 olarak ortaya çıkarken, Harvard'ın anketinde Harris yüzde 51, Trump ise yüzde 49 oy oranına ulaşmış gözüküyor.

Temmuz ayında yapılan anketlerde Trump'la neredeyse aynı oy oranına sahip Harris'in, bu sürede özellikle kadın ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasındaki desteğini kısmen artırdığı belirtiliyor.

TÜM GÖZLER KRİTİK EYALETLERDE OLACAK

Toplam 535 delegenin dağıtılacağı ve 270 delegeye ulaşan adayın başkan olacağı seçim sistemi dolayısıyla esasen tüm gözler kritik eyaletler olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin'de olacak.

Bu eyaletlerdeki güncel anketlerde ortaya çıkan tablonun delege sayılarına yansıtılması durumunda Trump'ın Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada ve Kuzey Carolina'da; Harris'in ise Michigan ve Wisconsin'de az farkla avantajlı olduğu görülüyor.

Trump'ın söz konusu 7 salıncak eyaletin 5'inde kazanması durumunda 302 delegeye ulaşabileceği, Harris'in ise 236 delegede kalabileceği öngörülüyor.

"TRUMP KAZANMAYA DAHA YAKIN"

Bahis şirketlerinin adayların kazanma olasılığına yönelik tahminlerine de yer veren RCP platformuna göre, bu tahminlerin ortalaması Trump'ı başkanlık yarışını kazanmaya daha yakın olduğunu gösteriyor.

thumbs_b_c_b71c64c63e5a8a4ddb2cb5d32a03d322

Polymarket, Smarket, Points Bet, Bwin, Bovada, Betsson ve Betfair adlı 7 ayrı şirketin verilerini paylaşan RCP, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 56,3, Harris'in ise yüzde 42,6 olarak tahmin ediyor.

Bu bahis şirketlerinin tamamı, Trump'ın kazanma şansını yüzde 55 veya üzeri olarak görüyor.

  • Müslüman seçmenler, ABD hükümetinin Gazze politikasına tepkili

Ülke genelindeki tüm anketler, enflasyon ve ekonomik sorunlar, kürtaj ile ilgili tartışmalar ve sınır güvenliği konularının seçmenlerin zihnindeki ana başlıklar olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte özellikle ABD'nin Gazze politikası Amerikalılar için kayda değer bir başlık olarak görülüyor.

ABD'li Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan, 15 delegesi ile bu dış politika başlığının etkili olacağı önemli bir eyalet olarak dikkati çekerken, Biden'ın Gazze politikasına yönelik sert eleştiriler nedeniyle, şubatta yapılan ön seçimlerde eyalet genelinde yüzde 13 "bağımsız" (uncommitted) oy kullanılmıştı.

Muhalif demokratlar olarak ön plana çıkan bu seçmenler, İsrail'e koşulsuz desteğini eleştirdikleri Demokrat hükümete oy vermeyebileceklerini dile getirmiş ancak alternatif olarak Trump'ı görmediklerini de belirtmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kamala Harris abd trump
En Çok Okunan Haberler
Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

10 bebeği öldürmüşler, çete lideri doktor çıktı: 'Öldürsem de bir dert'

10 bebeği öldürmüşler, çete lideri doktor çıktı: 'Öldürsem de bir dert'

Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.