Dünya AIDS Günü: 'Heteroseksüel, beyaz ve Batılı olarak HIV testimin pozitif çıkmasını beklemiyordum'

"Heteroseksüel, beyaz, Batı Avrupalı bir erkek olarak test sonucumun pozitif çıkacağını hiç düşünmemiştim" diyor Christopher Klettermayer. HIV pozitif olduğunu 2014'te yaptırdığı testle tesadüf eseri öğrenmiş.

Philipp Spiegel adıyla da bilinen 38 yaşındaki Avusturyalı fotoğrafçı ve gazetecinin, 2014'te Hindistan'da çalışırken bir Hindu manastırına girmesi gerekiyordu. İzin için HIV testi yaptırması istenmişti.

BBC'ye konuşan Christopher, "Hemen kabul ettim. Beyaz, heteroseksüel biri olarak test sonucunun negatif çıkacağını düşünüyordum. Ama öyle olmadı" diye anlatıyor.

HIV pozitif olmayı eşcinsel erkeklere, damardan uyuşturucu şırınga eden bağımlılara ya da Afrika ülkelerine özgü bir şey olarak düşünüyordu.

Hindistan'a gitmeden önce Avusturya'da hastalanmış, ama kimse HIV'i aklına bile getirmemişti.

"Hiçbir risk grubuna girmediğim için doktorlar test yaptırmadı. Hindistan'da iken tesadüf eseri teşhis kondu" diyor. "Aslında şanslıydım, çünkü yıllarca test yaptırmayabilirdim."

Artan zorluklar

Christopher, 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle bize kendi hikayesini anlattı.