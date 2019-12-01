HABER

Dünya Aids günü: Pakistan'da HIV pozitif çocuklar arasında neden yayılıyor?

01.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

Pakistan'da çocuklar arasında tarihin en büyük HIV pozitif salgını yaşanıyor. 600 bin diplomasız doktorun bulunduğu ülkede Sağlık Bakanlığı yetkilileri 'gereksiz enjeksiyon'ların kan hastalıklarının yaılmasına neden olduğunu savunuyor.

Pakistan'ın küçük bir kasabasında 900 çocuğun HIV pozitif olduğu tespit edildi. Bu sayı, ülkede ve Asya kıtasında çocuklar arasında görülmüş en büyük HIV pozitif salgını olarak tarihe geçerken daha da ilginci çoğu 12 yaşın altında olan bu çocukların ailelerinde hastalık geçmişine rastlanmamış olmasıydı.

Aslında salgının ilk belirtilerini Nisan ayında bir doktorun dikkati ortaya çıkardı. Kliniğine gelen çocuklarda gördüğü bazı hastalık belirtilerinden şüphelenmeye başlayan doktor, çocuklara HIV testi yapılmasını istedi. Ardından sadece 8 günde yapılan testlerde 900'ü çocuk 1000 kişide HIV-pozitif çıktı.

HV pozitif vakalarıyla ilgili tartışmaların merkezinde ise Ratodera'daki küçük bir sağlık ocağında çalışan Doktor Muzaffer Gangro yer alıyor.

Tartışmaları**n merkezindeki doktor: Popülaritemi kıskanıyorlar**

Dr. Gangro, buranın sevilen doktorlarından biriydi. Ama gözaltına alındıktan sonra HIV pozitifli çocuklar gibi onun da hayatı değişti. Çünkü çocuklara kasten HIV bulaştırmakla suçlanıyor.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Gangro, "Ben yanlış bir şey yapmadım. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin üzerinde çok fazla baskı var. Yetersizliklerini örtbas etmek için bir günah keçisi arıyorlardı. Beni buldular" diyor.

Dünya Sağlık Örgütü ile hükümetin ortak soruşturmasının ardından doktora yöneltilen suçlamaların derecesi 'ihmal suçu'na indirgendi. Kendisinde de HIV pozitif bulunan doktor daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Gangro'ya göre ise bu suçlamalar uydurma: "10 yıldır doktorluk yapıyorum. Kullanılmış şırıngalarla iğne yaptığıma dair tek bir şikayet bile yok. Popülaritemi kıskanan doktorlar ve gazeteciler iftira attıyorlar" iddiasına bulunuyor.

Pakistan

Doktor Gangro suçlamalardan arınmış görünse de Ratodera'daki ailelerin yaşadığı travma daha büyük.

Çocuğunda HIV pozitif tespit edilen bir anne, "Çocuklarımızdan nefret ediyorlar. Bize ayrımcılık yapıyorlar. Bizi evlerine almadıkları gibi tokalaşmaktan bile kaçınıyorlar. Hastalığın onlara da bulaşacağından çekiniyorlar. Çocuklarımıza okula gitmemeleri söyleniyor. Diğer çocuklar da bizim çocuklarımızla oynamıyor. Ne yapabiliriz ki?" diye soruyor.

Doktor Gangro kefaletle serbest bırakıldı

Ratodera'nın birkaç kilometre ilerisinde Subhana Han köyü var. Bu köyde de 32 çocukta HIV pozitif tespit edildi. Çocukların ailelerinde HIV geçmişine rastlanmadı.

Fatima Mir, burada salgına tanıklık eden ilk doktor. Bölgedeki atmosferi, "HIV tespit edildikten birkaç gün sonra çocuklarının öleceğini düşünen aileler büyük bir panik yaşadı" sözleriyle tarif ediyor.

Hükümet HIV ilaçlarını ücretsiz temin ediyor. Ancak ailelerin çoğu HIV'in sonucu olarak ortaya çıkan bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçları satın alamıyor. Çocuklardan birinin annesi doktorlardan, kilo alabilmesi için çocuğuna vitamin vermelerini istediğini anlatırken, "Sadece reçeteyle ilaç verebileceklerini, ilacı da benim almam gerektiğini söylediler.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2019'da yayımladığı rapora göre Pakistan, HIV'in en yaygın olduğu 11 ülkeden biri.

Ülkede HIV taşıyıcılarının yarısı taşıyıcı olduğunun farkında.

2010'dan bu yana hastaların sayısı da iki kat artarak 160 bine yükseldi.

BM'in Pakistan Aids direktörü Maria Elena Borromeo, virüsün yayılma hızı bakımından Pakistan'ın Filipinler'den sonra ikinci sırada yer aldığını söylüyor.

Pakistan

Ülkede 600 bin diplomasız doktor bulunurken, Pakistan Sağlık Bakanı Azra Pechuhu, son salgının kendileri için bir 'uyarı' olduğunu kabul ediyor:

"Pakistan'daki birçok hastandeki tedaviler etik değil. Doktorlar genellikle hastalarının iyiliğini düşünmüyor. Hızlı tedavi olsun diye gerek olmadığı halde hastalara iğne yapıyorlar. Ve daha fazla enjeksiyon demek enfeksiyonların yayılma riskinin artması demek"

Ağustos ayında Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın Sağılık Danışmanı Zafar Mirza, kişi başına yapılan enjeksiyon oranında Pakistan'ın dünyada ilk sırada olduğuna dikkat çeken bir tweet attı.

Danışman Mirza, yapılan iğnelerin yüzde 95'nin gereksiz olduğunu vurgularken, "Hepatit C, HIV/AIDS gibi kan hastalıklarının yayılmasında en büyük etken olan enjeksiyonları azaltmak için etkili bir mücadele yürüteceğiz" sözünü verdi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Korkunç görüntüler! Ölü sayısı yükseldiKorkunç görüntüler! Ölü sayısı yükseldi
Iraklı eylemciler, Korgeneral Shammari’nin evini kundakladıIraklı eylemciler, Korgeneral Shammari’nin evini kundakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya’da otobüs kazasında ölü sayısı 15’e yükseldi

Korkunç görüntüler! Ölü sayısı yükseldi

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Rusya'da öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti

Öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti

Londra'daki saldırının detayları belli oluyor! 'Kahraman' katil çıktı

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Almanya’da 'baltalı' rehine krizi

Almanya'da rehine krizi! Baltalı saldırgan oyun salonunu bastı

Ukrayna'da bankamatik havaya uçuruldu, paralar yola saçıldı 

ATM havaya uçuruldu, paralar yola saçıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.