Dünya Alimleri İstanbul'da Buluştu

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) ev sahipliğini yaptığı Dünya Müslüman Alimler Birliği Beşinci Genel Kurul Toplantısı Şişli'de yapıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Karadavi, Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağı ve sekseni aşkın ülkeden bin beş yüz alim katıldı. 8 Kasım Perşembe günü sona erecek toplantıda yeni başkan ve genel sekreter seçimleri yapılacak.

“İNSANA İNSAN GİBİ DAVRANIN"

Dünyaya birlik, beraberlik ve barış mesajlarının verildiği toplantıda Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağı, “İnsana insan gibi davranın, adaletli davranın. Bizim dinimiz barış dinidir, hoşgörü dinidir. Ayette de dediği gibi, 'Ey insanlar !' Barışı tercih edin. Şeytanın yolunu tutmayın" dedi.

“ALİMLER PEYGAMBERLERİN VARİSLERİDİR"

Dünya barışının sağlanmasında Müslümanların öncü olacağını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, önce Müslümanlar olarak kendi sorunlarımızı çözmemiz gerektiğini söyledi. Bu sorunların çözümünde ise alimlere çok iş düştüğünü dikkat çeken Uysal, “Günümüzde görüyoruz ki Dünya'da sorunlar var, problemler var, insanlar sıkıntıda. İslam Dünyası'da sıkıntıda. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Onların mesajlarını nesilden nesile aktaranlardır, uygulayanlardır. Sadece İslam Dünyası'nda ki problemlerin çözülmesi yetmez, dinimiz bize bütün insanlığa çözüm, rahmet, çözüm ve huzur getirmesi için gönderildi. Önce kendi problemlerimizi çözeceğiz ki diğer insanlara da çözüm sunabilelim. Bunları da siz alimler yapacaksınız“ dedi.