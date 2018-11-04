Dünya alimleri İstanbul'da buluştu

İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) ev sahipliğini yaptığı Dünya Müslüman Alimler Birliği Beşinci Genel Kurul Toplantısı Şişli'de yapıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Karadavi, Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağı ve sekseni aşkın ülkeden bin beş yüz alim katıldı. 8 Kasım Perşembe günü sona erecek toplantıda yeni başkan ve genel sekreter seçimleri yapılacak. “İNSANA İNSAN GİBİ DAVRANIN" Dünyaya birlik, beraberlik ve barış mesajlarının verildiği toplantıda Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağı, “İnsana insan gibi davranın, adaletli davranın. Bizim dinimiz barış dinidir, hoşgörü dinidir. Ayette de dediği gibi, 'Ey insanlar !' Barışı tercih edin. Şeytanın yolunu tutmayın" dedi. “ALİMLER PEYGAMBERLERİN VARİSLERİDİR" Dünya barışının sağlanmasında Müslümanların öncü olacağını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, önce Müslümanlar olarak kendi sorunlarımızı çözmemiz gerektiğini söyledi. Bu sorunların çözümünde ise alimlere çok iş düştüğünü dikkat çeken Uysal, “Günümüzde görüyoruz ki Dünya'da sorunlar var, problemler var, insanlar sıkıntıda. İslam Dünyası'da sıkıntıda. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Onların mesajlarını nesilden nesile aktaranlardır, uygulayanlardır. Sadece İslam Dünyası'nda ki problemlerin çözülmesi yetmez, dinimiz bize bütün insanlığa çözüm, rahmet, çözüm ve huzur getirmesi için gönderildi. Önce kendi problemlerimizi çözeceğiz ki diğer insanlara da çözüm sunabilelim. Bunları da siz alimler yapacaksınız“ dedi. "KAŞIKÇI'NIN BAŞINA GELENLERDEN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUM" Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Karadavi de konuşmasında birlik beraberlik mesajları verirken Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cinayeti çözme konusunda Türk Yetkililere güvendiğini belirten Karadavi, “Cemal Kaşıkçı'yı rahmet ile anıyoruz. O'nun başına gelenlerden büyük üzüntü duyuyoruz. Kaşıkçı ifadesinde “Bugün yöneticilere muhalefet oluşturmuyorum. Kendi gerçeğimi savunuyorumö demiştir. Konsolosluğa girişini hepimiz gördük. Nişanlısı ile selamlaşıp “Beni bekleyinö demiştir. Ardından içeri girmiştir. Güvenlik mercileri konuyu takip ediyorlar. Çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmalar sayesinde gizlenen cinayetin sorumluları da bulunacaktır" dedi. Konuşmasının devamında son kez alimlerin karşısına çıktığını belirten Karadavi, “Bu beni son görüşünüzdür. Sancağı benden sonra gelecek arkadaşlarıma teslim edeceğim. Buna bayrak yarışı diyebiliriz" dedi. “PARÇALANMIŞLIK VE BÖLÜNMÜŞLÜK FİKİR AYRILIKLARINI BERABERİNDE GETİRDİ" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşmasının tamamını arapça yaptı. Diğer katılımcılar gibi barış ve iyi niyet mesajları veren Erbaş, “İslam, barış ve istikrarın kaynağıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. İslam coğrafyasının tüm sorunlarını ciddiyet ile ele almalı ve ciddiyet ile çalışmalıyız. İkna edici çözümler ortaya koymalıyız. İslam dünyasının en büyük sıkıntıları bölünme, parçalanmadır. Bunun sebebi dış güçlerdir. Bunu son birkaç yüzyılda gördük. Parçalanmışlık, bölünmüşlük devamında da fikir olarak parçalanmayı getirdi. İslam dünyası da böylece savunmasız ve sömürüye açık hale geldi. Tüm islam alemini ve coğrafyasını barışa sevk edilmesi gerekiyor. Burada alimlere çok iş düşüyor" İfadelerini kullandı.

