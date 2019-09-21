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Dünya Alzheimer Günü’nde duygulandıran video

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kadıköy Belediyesinin, Alzheimer’a yönelik farkındalığı arttırmak, sporun iyileştirici gücüne vurgu yapmak ve 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek amacıyla yayınladığı “Futbol 1-Alzheimer 0” isimli kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kadıköy Belediyesinin, Alzheimer’a yönelik farkındalığı arttırmak, sporun iyileştirici gücüne vurgu yapmak ve 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek amacıyla yayınladığı “Futbol 1-Alzheimer 0” isimli kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda alzheimer hastası bir adamın tutku ile bağlı olduğu futbolcuların isimlerini hatırlaması ve bir anda ismini hatırladığı eski futbolcuları karşısında görerek duygusal anlar yaşadığı bölüm gözleri doldurdu. Beşiktaş ve Fenerbahçe spor kulüplerinin de sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu paylaşan isimlerden biri ise Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex oldu.
"Bildiklerinizi unutabilirsiniz ama tutkularınızı asla" sloganıyla paylaşılan kısa filmde Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden yararlanan hastaların yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak, Beşiktaş eski futbolcusu Sanlı Sarıalioğlu, Galatasaray eski futbolcusu Candemir Berkman rol aldı. Libero Dergisi’nin hazırladığı ‘Futbol vs Alzheimer’ videosundan esinlenen kısa filmde, hastaların hafıza sorunları yaşamalarına rağmen futbola dair anıları ve isimleri unutmadıkları görüldü. İsimlerini unutmadığı futbolcuları bir anda karşısında gören Alzheimer hastası Sedat Bekar’ın o anları ve yaşadığı sevinç gözleri doldurdu. Yaşanan bu duygusal anların ardından Sedat Bekar ve eski futbolcular beraber eski futbol müsabakalarını izliyor.

Alex de paylaştı
Kısa bir sürede beğeni yağmuruna tutulan kısa film, Fenerbahçe ve Beşiktaş spor kulüplerinin resmi hesaplarından paylaşıldı. Videoyu paylaşan isimlerden biri de filmde bir Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex oldu. Alex, Fenerbahçe Spor Kulübünün "Onlar unutur, tutkular hatırlatır. Sporun gücüyle sen de harekete geç, unutma" diyerek paylaştığı videoyu, hem mutluluk hem de hüzün içeren emojiler kullanarak paylaştı.

“Futbol duygusal iz bırakır”
Çekimlerde Fenerbahçe Dumlupınar Spor Kulübü ve Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’ne ait mekanlar kullanıldı. Filmde Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Başkanı Nörolog Prof. Dr. Türker Şahiner’in şu sözlerine de yer verildi: “Bir Alzheimer hastasını rehabilite ederken, seçtiğimiz etkinlikler içerisinde duygusal dünyası çok önem taşır. Bu nedenle duygusal dünyadaki etkinlikleri artırmak için geçmişte duygusal izleri çok fazla bırakan etkinlikleri seçeriz. Futbol bunlar için mükemmel bir örnektir.”

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