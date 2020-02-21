HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünya Ana Dil Günü'nde ‘Kürtçe’ Talebi

Dünya Ana Dil Günü'nde ‘Kürtçe’ Talebi

21.02.2020 22:06 | Son Güncelleme

UNESCO tarafından 1999'da ilan edilen 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü’nde Diyarbakır’da Kürtçe’ye ilişkin talepler dile getirildi. Basın açıklamalarında Kürtçe'nin önündeki engellerin kaldırılması istendi

Dünya Ana Dil Günü'nde ‘Kürtçe’ Talebi

UNESCO tarafından 1999'da ilan edilen 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü’nde Diyarbakır’da Kürtçe’ye ilişkin talepler dile getirildi. Basın açıklamalarında Kürtçe'nin önündeki engellerin kaldırılması istendi.

Kürtçe'nin geliştirilmesi, resmi dil olması ve okullarda öğretilmesi amacıyla kurulan Kürt Dil Platformu, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü nedeniyle açıklama yaptı. Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefhan Ciziri tarafından yapılan açıklamada Kürtçe'nin resmi dil olması istendi. Ciziri, "21 Şubat ana dil gününde devletten Kürtçe'nin eğitim dili olmasını, resmi dil olmasını istiyoruz ve Kürtçe dil kurumlarının kurulmasını istiyoruz. Siyasi partiler parlamentoda adım atsın, Kürt diliyle ilgili kanunları gündeme getirsinler ve tavırlarını ortaya koysunlar. Ortak siyasi bir girişimle Kürtçe kanuni bir statüye kavuşsun” dedi.

Kürtçe ile ilgili bir talep de sendika ve meslek örgütlerinden geldi. KESK Şubeler Platformu Dünya Ana Dili Günü nedeniyle basın açıklaması yapmak istedi. Yenişehir’deki Sanat Sokağı'nda yapılmak istenen açıklamaya polis önce izin vermedi. Görüşmelerin ardından ara sokakta açıklamaya izin verildi.

Platform adına konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Abbas Şahin, Kürtçe'nin yok olmayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Şahin, “Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci kendi ana dilinde eğitim göremediği için eğitime her zaman geride başlamak zorunda kalıyor. Milyonlarca çocuk bilinçli bir politikayla kendi ana dilinden uzaklaştırılarak bir insanlık suçu işlenmektedir. Türkiye’de eğitim politikaları, her dönem farklı ana dilleri yok etmek üzerine kurulmuş ve bunun da toplumu bir arada tutmanın bir yolu olduğundan söylenerek işlenen suç meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak temel amacın Türkçe dışında ülkede kullanılan farklı ana dilleri yok etmek olduğu her seferinde ortaya çıkmıştır. Şu anda ülkede uygulamaya konan siyasal sistemde ise artık saklanmaya gerek kalmadan açıkça dile getirilmeye başlanmıştır. Aktarılmayan ve eğitim, dili olarak kullanılmayan Kürtçe ve birçok farklı dil devlet politikasıyla yok edilmekle karşı karşıyadır” diye konuştu.

Diller üzerindeki yasaklardan vazgeçilmesi çağrısı yapan Şahin şöyle konuştu: "Bizler Amed KESK Şubeler Platformu olarak burada yetkililere ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Ülkemizin zenginliği olan, farklılıkları olan diller üzerinde uygulanan yasakçı politikalardan bir an önce vazgeçin. Bizler kendi dilimizle kendi rengimizde varız, var olmaya devam edeceğiz. Bir dilin yok olması demek bir toplumun yok olması demektir.”

Peki Dünya Ana Dili Günü’nde vatandaşlar ne düşünüyor. VOA Türkçe’ye konuşan vatandaşlar, Kürtçe'yi kullanamamaktan şikayetçi. Yaşar Dirin, “Şu ana kadar ana dilimizde özgür değildik, hala da özgür değiliz. İngilizce, Türkçe, Zazaca konuşan, konuşsun. Şu anda Türkçe konuşuyorum ama ben Kürt'üm” dedi.

Furkan Kaymaz ise “Ülkemizde kimse ana dilini konuşamıyor. Benim dilim Kürtçe ama Türkiye'de yaşadığımız için olağan koşullarda bile konuşamıyoruz. Bugün Dünya Dil Günü böyle bir gün olması bile saçma. Evde Kürtçe konuşuyoruz, kahvede Kürtçe konuşuyoruz ama dışarı çıkınca Türkçe konuşuruz mecburen” diye konuştu.

Erkan Ercan ise duygularını şöyle dile getirdi: "Dilimizi konuşursak daha iyi. Ana dilin ne kadar önemli olduğunu öğreniyor, görüyorlar. Okumalarıyla algısıyla mantığıyla bunu öğrenmek öğretmek mutlaka çok önemli. Onun için herkesin dilini konuşmasını isterim.”

Bu arada Rawest Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırmada, bölgede Kürtçe kullanımı azalırken, Türkçe kullanımının arttığı belirlendi. Araştırmaya katılan ebeveynler ve çocukları karşılaştırıldığında Kürtçe kullanımının 3’te 1 oranında azaldığı ortaya çıkarken, Türkçe kullanımının aynı oranda arttığı tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundularMansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları

En Çok Okunan Haberler

Eski futbol kulübü başkanı intihar etti

Eski futbol kulübü başkanı intihar etti

Bakan Soylu'dan 81 ile genelge! Polislere izin müjdesi!

Bakan Soylu'dan 81 ile genelge! Polislere izin müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istedi

Yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istedi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Diğer Haberler
Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu

Son dakika: Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu

Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu

Çatı katından atlayarak intihar etti! Annesi sinir krizi geçirdi

Çatı katından atlayarak intihar etti! Annesi sinir krizi geçirdi

Şehir merkezinde koku paniği! Özel okul boşaltıldı

Şehir merkezinde koku paniği! Özel okul boşaltıldı

Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı

Rütbeleri alınmıştı! Tuğgeneral tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.