Dünya Ana Dil Günü'nde ‘Kürtçe’ Talebi

Platform adına konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Abbas Şahin, Kürtçe'nin yok olmayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Şahin, “Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci kendi ana dilinde eğitim göremediği için eğitime her zaman geride başlamak zorunda kalıyor. Milyonlarca çocuk bilinçli bir politikayla kendi ana dilinden uzaklaştırılarak bir insanlık suçu işlenmektedir. Türkiye’de eğitim politikaları, her dönem farklı ana dilleri yok etmek üzerine kurulmuş ve bunun da toplumu bir arada tutmanın bir yolu olduğundan söylenerek işlenen suç meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak temel amacın Türkçe dışında ülkede kullanılan farklı ana dilleri yok etmek olduğu her seferinde ortaya çıkmıştır. Şu anda ülkede uygulamaya konan siyasal sistemde ise artık saklanmaya gerek kalmadan açıkça dile getirilmeye başlanmıştır. Aktarılmayan ve eğitim, dili olarak kullanılmayan Kürtçe ve birçok farklı dil devlet politikasıyla yok edilmekle karşı karşıyadır” diye konuştu.

Diller üzerindeki yasaklardan vazgeçilmesi çağrısı yapan Şahin şöyle konuştu: "Bizler Amed KESK Şubeler Platformu olarak burada yetkililere ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Ülkemizin zenginliği olan, farklılıkları olan diller üzerinde uygulanan yasakçı politikalardan bir an önce vazgeçin. Bizler kendi dilimizle kendi rengimizde varız, var olmaya devam edeceğiz. Bir dilin yok olması demek bir toplumun yok olması demektir.”