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"Dünya Atabarı Oynuyor" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 20:16 | Son Güncelleme

81 il ve 19 ülkede eş zamanlı düzenlenen "Dünya Atabarı Oynuyor" etkinliği Çankırı'da da gerçekleştirildi

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye geneli ve 19 ülkede eş zamanlı düzenlenen "Dünya Atabarı Oynuyor" etkinliği, Çankırı'da da gerçekleştirildi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında saat 19.19'da atabarı oynadı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Şube Müdürü Nusret Acar, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Türkiye genelinde ve 19 ülkede eş zamanlı başlayan etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Acar, oyunun koreografisini Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu Çankırı İl Temsilcisi Nejdet Tunçkafa'nın yaptığını kaydetti.

Konuşmanın ardından 19.19'da atabarı oynanmaya başlandı.

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19 mayıs ATABARI çankırı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Oyuncuları

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