HAKKARİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformunun iş birliğinde, 19 ülke ve 81 ilde hazırlanan proje kapsamında Hakkari'de atabarı oynandı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bulvar Caddesi'ndeki etkinliğe katılan Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bazı kurum amirleri vatandaşlarla atabarı oynadı.

Katılımcılar daha sonra halay çekti.

Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir heyecan, sevinç ve mutlulukla kutladıklarını söyleyerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Hakkari Spor Salonu önünde bir araya gelen vatandaşlar, Bulvar Caddesi'ne kadar yürüdü.

