Dünya Atletleri Diyarbakır'da yarışacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde gelecek yıl birincisi düzenlenecek, "Uluslararası Sur Yarı Maratonu" tanıtıldı. Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 19 Nisan 2020'de Diyarbakır'da gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Sur Yarı Maratonu için işbirliği protokolü imzalandı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, önemine değindiği etkinliğin hayatın her alanında genç kalmak isteyenlere, dönük bir büyük açılımın başlangıcı olacağını söyledi. Maratonun kentin sahip olduğu güzellik ve zenginliklerin dünyaya tanıtımı için çok büyük bir imkan sunacağına işaret eden Güzeloğlu, terör nedeniyle gölgelenen Diyarbakır'ın güzelliklerinin, birlik ve beraberliğinin görünür hale geleceğini, kentin spor şehri olacağını vurguladı. Güzeloğlu, Diyarbakır'ın sahip olduğu genç nüfusa değinerek, gençlere Avrupa şampiyonu yürüyüşçüler Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal'ın sporcu kimlikleriyle örnek olduğunu aktardı.

"Uluslararası Sur Yarı Maratonu ile Diyarbakır, tarihi geçmişi, güzellikleri, modern görünümü, gelişmesi ve kalkınmasıyla da tanıtılmış olacak. Ulusal ve uluslararası medya davet edilecek. Çok üst düzeydeki sporcularımızın varlığıyla Diyarbakır, bir büyük buluşmaya, kucaklaşmaya ve şölene tanık olacak. İnsanlığın ortak mirası Sur'un bütün güzelliklerini dünyaya ulaştırarak bir büyük kucaklaşma ve şölen gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Güzeloğlu, Diyarbakır'ın tanıtımında bu manada sporun itici bir güç olacağını kaydetti. - "Dünyayı Diyarbakır'da buluşmaya davet ediyorum" Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında altyapı çalışmaları yapmak zorunda olduklarını dile getiren Güzeloğlu, spor branşlarında Türkiye'nin dünya çapında başarısına katkı sunacak yetenekleri Türk sporuna kazandıracaklarını belirtti. Kentte, yarın amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin lira nakdi yardım yapılacağını anlatan Güzeloğlu, amatör ve engelli spor kulüplerine ihtiyaçlarını karşılamaları için ayırdıkları yaklaşık 4 milyon liralık bütçeyi yıl sonuna kadar tahsis edeceklerini müjdeledi.