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Dünya Bankası Afganistan'a Ödemeleri Durduruyor

25.08.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Para Fonu IMF’in ardından, bir başka büyük finans kuruluşu olan Dünya Bankası da Afganistan’daki projelere yönelik olarak yapacağı ödemeleri durdurma kararı aldı

Dünya Bankası Afganistan'a Ödemeleri Durduruyor

Uluslararası Para Fonu IMF’in ardından, bir başka büyük finans kuruluşu olan Dünya Bankası da Afganistan’daki projelere yönelik olarak yapacağı ödemeleri durdurma kararı aldı. Karar Dünya Bankası Sözcüsü tarafından yapılan bir resmi açıklamayla duyuruldu.

Sözcü açıklamasında, Taleban sonrası Afganistan’daki genel durum ve özellikle kadınlara yönelik baskılar nedeniyle duyulan kaygılara vurgu yaptı. Dünya Bankası Sözcüsü “Afganistandaki durum ve ülkenin kalkınma projelerine özellikle de kadınlarla ilgili konulardaki gelişmelere dair derin bir kaygı duyuyoruz” dedi.

Açıklamada, Dünya Bankası’nın önümüzdeki süreçte de uluslararası kamuoyu ve ortaklarıyla ülkedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceği belirtildi.

Dünya Bankası 2002 yılından bu yana Afganistan’da yaklaşık 5,5 milyar dolarlık yatırımlarda bulundu.

IMF ve Dünya Bankası haricinde ABD yönetimi de Afganistan’ın ABD’deki varlıklarını dondurduğunu açıklamıştı. ABD’de dondurulan varlıkların 7 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Afganistan’ın ABD dışında da 2 milyar dolarlık varlığı bulunduğu sanılıyor.

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