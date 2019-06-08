Dünya Bankası: ‘İran Ekonomisi Kötüye Gidiyor’

Dünya Bankası, İran'ın bu yıl daha önceki beklentilere oranla çok daha kötü bir ekonomik gerileme yaşayabileceğini öngörüyor. Bunun nedeni, Amerika'nın, İran'ın ana gelir kaynağı olan petrol ihracatını yaptırımlar yoluyla büyük oranda kesmesi.

Bankanın dün yayınladığı Küresel Ekonomik Öngörüler Raporu’na göre İran'ın gayrisafi milli hasılasının bu yıl yüzde dört buçuk oranında azalması bekleniyor. Oysa banka, 2019 yılı için İran'ın gayrisafi milli hasılasındaki daralmanın yüzde 3,6 oranında olacağını öngörüyordu.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Araştırma Direktörü Patrick Clawson, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, petrol sanayiinin İran ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu, Amerika'nın yeni yaptırımları nedeniyle İran'ın petrol üretiminin azalacağının açıkça görüldüğünü belirtti.

Trump Yönetimi, 2 Mayıs'ta, ”azami baskı” kampanyası çerçevesinde İran'ın petrol ihracatına tek taraflı olarak tam yaptırım uygulamaya başlamıştı. Amerika, Kasım ayında, İran'dan petrol satın alan sekiz ülkeye altı ay boyunca ithalata devam edebilmeleri için yaptırım muafiyeti getirmiş, ancak daha sonra bu muafiyeti yenilemeyerek bu ülkelerden İran'dan aldıkları petrolü sıfıra indirmelerini istemişti.