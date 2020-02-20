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Dünya Bankası Salgınla Mücadele Kaynakları Corona Baskısı Altında

20.02.2020 21:22 | Son Güncelleme

Dünya Bankası’nın yoksul ülkelerdeki salgın hastalıklarla mücadele için ayrılan fonu altında açılan bonolar, Corona virüsü salgını nedeniyle %50 değer kaybetti. Bu da Banka’nın, fondan yararlanabilecek ülkelere yeterli ve zamanında yardım ulaştırmada sıkıntılar yaşayacağı anlamına geliyor

Dünya Bankası Salgınla Mücadele Kaynakları Corona Baskısı Altında

Dünya Bankası’nın yoksul ülkelerdeki salgın hastalıklarla mücadele için ayrılan fonu altında açılan bonolar, Corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 50 değer kaybetti. Bu da Banka’nın, fondan yararlanabilecek kategorideki ülkelere yeterli ve zamanında yardım ulaştırmada sıkıntılar yaşayacağı anlamına geliyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgını en az 28 ülkeye sıçradı. 74 binin üzerinde kişide tespit edilen virüs çoğunluğu Çin’de olmak üzere 2 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Hızlı bir şekilde yayılan salgının olumsuz ekonomik etkileri Dünya Bankası’na da yansıdı.

Dünya Bankası, 2013 ile 2016 yılları arasında Sierra Leone, Gine ve Liberya’da en az 11 bin 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ebola salgını sonrası 2017 yılında Pandemik Acil Finansman Fonu altında, gerekli olduğunda acil finansman yardımı sağlayabilmek amacıyla özel bono ve güvence oluşturmuştu.

Ancak 2018 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde patlak veren ve yaklaşık bir yıl boyunca etkisi süren Ebola salgınında bu bonolar devreye sokulmadı. Şu an devam eden Corona virüsü salgınının ulaştığı boyutsa, yatırımcıların geri adım atmasına neden oluyor.

Dünya Bankası’nın bonolardaki fonu kullanabilmesi için oluşturulan kriterlere göre küresel bir salgının 2 bin 500’den fazla kişinin ölümüne neden olması, en az 8 ülkeye yayılmış olması ve bu ülkelerde de ölümlere neden olması gerekiyor. Corona virüsü salgınının ulaştığı boyut bu kriterlere uymaya yaklaşmış durumda. Çin’de 2 binin üzerinde kişinin ölümüne neden olan virüs şu ana kadar Filipinler, Fransa, İran, Japonya ve Tayvan’da da can aldı.

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