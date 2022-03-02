“Dünya Bankası Ukrayna’ya Ek Kredi İçin Çalışıyor’’

Dünya Bankası’nın Ukrayna’ya birkaç gün içinde 350 milyon dolarlık ek kredi sağlanmasının “hızla onaylanması” için çalıştığı iddia edildi. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklara göre banka, krediyi Ukrayna’nın Rus işgaline karşı kendini savunma çabalarına acil nakit sağlamak için vermek istiyor.

Reuters'ın konuştuğu kaynaklar, mevcut kredinin genişletilmesinin Ukrayna'ya "bütçe desteği" sağlayacağını ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin hükümetinin bu krediyi nasıl harcayabileceği konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceğini söyledi.

Kaynaklardan biri, kredinin bu hafta sonuna kadar kurul değerlendirmesine hazır olabileceğini, bir diğer kaynak ise değerlendirmenin önümüzdeki haftaya da sarkabileceğini ve onaylanması halinde ödemenin günler içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Kaynaklar, kredinin genişletilmesi planının Dünya Bankası’nın 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya’nın icra direktörünün itirazlarına rağmen güçlü bir destek gördüğünü söylediler.

ABD ve Batılı ülkeler, kalkınma kredisi veren bankada oy verme hakkına sahip olanlar arasında ezici çoğunluğu oluşturuyor.

ABD Maliye Bakanlığı sözcüsü, Dünya Bankası’nın kredi planı hakkında yorum yapmadı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, 19 Şubat'ta Münih'te Zelenski'e bankanın Mart ayı sonuna kadar Ukrayna’ya yönelik 350 milyon dolarlık bir ödeme ve ardından diğer finansman projeleri hazırladığını söylemişti. Ancak Rusya'nın geçen hafta ülkeyi işgal etmesinden bu yana, Ukrayna'ya nakit kredi sağlama planı, Dünya Bankası'nda daha fazla aciliyet kazandı.

Kredi planının ayrıntılarını vermeyi reddeden bir Dünya Bankası sözcüsü, “Şu anda Ukrayna için önümüzdeki günlerde değerlendirilmek üzere yönetim kuruluna sunmayı umduğumuz hızlı ödemeli bir finansman paketi hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, planlanan kredi ödemesini, ekonomide daha fazla rekabeti, toprak reformlarını ve küçük çiftçiler için krediye erişimi teşvik etmeye yönelik reformları desteklemek için 17 Aralık'ta Ukrayna'ya verilen 350 milyon dolarlık kalkınma politikası kredisini etkin bir şekilde ikiye katlayacak bir "tamamlayıcı" olarak tanımladı.

